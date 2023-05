Lucie (52): Přestěhoval se za mnou až z Bulharska

Někdy může mít dovolená nečekaný spád. Lucie v cizině potkala muže, s kterým zažila krásné chvilky. Ty pokračovaly i po návratu do Česka, i když v to už Lucie ani nedoufala.

S mamkou a sestrou jsme si koupily zájezd do Bulharska. Těsně před naším odletem si mamka zlomila nohu na schodech do sklepa. Musely jsme letět se sestrou samy. Ubytování bylo krásné a těšily jsme se k moři. Všechno vycházelo skvěle, včetně počasí.



Po našem příjezdu jsme se sbalily k moři a jen jsme ulehly na ručníky na pláži, tak jsme si všimly partičky mladých lidí vedle nás. Tu tvořil pár s dítětem a mladý muž. Vesele se bavili a smáli a hned jsem zaznamenala, že on je opravdu hezký. Jak jsem si ho tak prohlížela, tak se naše pohledy střetly, až to, jak se říká, zajiskřilo na dálku, ale to jsem hned raději sklopila oči a poté je hned zavřela. Chci si přece v klidu odpočinout, opálit se, a navíc jsem tu s mladší sestrou, tak se jí přece musím věnovat, říkala jsem si v duchu. Ten den jsme se koupaly, opalovaly a seznamovaly se s okolím a už jsem ho potom neviděla.

Asi čtvrtý den naší týdenní dovolené jsme si dávaly se sestrou oběd na pláži a užívaly si krásného letního dne u moře. K vedlejšímu stolu si najednou přisedl ten kluk, kterého jsem si všimla hned první den. Popíjel kávu a naše pohledy se opět střetly, ale tentokrát jsem nesklopila oči, ale pohled jsem opětovala a přidala k němu i úsměv. Neváhal, vyrazil směrem k nám a zeptal se, zda si může přisednout. Souhlasily jsme a daly se s ním do řeči. Byl nejen pohledný, ale i zábavný a vtipný. Pozval nás se sestrou na loďku a my jsme souhlasily. Další den jsme podnikli společný výlet i s jeho známými.Bylo to fajn a bylo veselo.Ten večer jsme vyrazili tentokrát jen sami dva na pláž a užili si romantiku u moře. Byl úplněk, který zářil na vlnící se moře, šli jsme za ruce po pláži a já jsem byla zamilovaná až po uši. Trhalo mi srdce, že už za pár dní skončí dovolená a bude konec i mojí lásky, kterou jsem zrovna našla.

Asi dva měsíce jsme si s mojí letní láskou jen psali, volali a vzpomínali na naše setkání. Pak ale věci nabraly rychlý spád. Jednoho dne mi zazvonil u dveří i s pugétem rudých růží z Bulharska a jsme spolu dodnes.