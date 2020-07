Ze zákulisí Slunečné: Projděte si ateliéry s Lucií Benešovou

Herečka Lucie Benešová je v seriálu Slunečná stálicí, i přesto jí některá zákoutí natáčecích prostor zůstala utajená. Nyní ale máte možnost spolu se známou herečkou nahlédnout do míst, kam se dostanou jen povolaní. Jak vypadá zákulisí Slunečné? Provází nás Lucie Benešová.

Seriálová maskérna Na líčení chodím tak čtyřicet minut před tím, než mám být na place. Za tu dobu, co točíme, už jsme to vychytali a jedeme svoje tempo. Většinou mě má na starosti Martinka, a když nemůže, postará se právě Adam. Musím ale říct, že všichni jsou tu moc šikovní a všichni herci jsme za jejich um rádi. Maskérna je taková malá drbárna, kde se probírá všechno. Občas se tam dozvíte i to, co nechcete.

Byt Janka Nikdy jsem tam netočila a přiznám se, že až teď díky focení jsem se do bytu Marka Lambory podívala. Stejně na tom je i jeho kancelář a zasedačka. Jakmile vás tam stránky scénáře nepošlou, nemáte potřebu tam chodit. Ale nikdy nevíte, co se stane. To v seriálu neví nikdo, takže třeba jednou mě tam něco zavane, i když si to nemyslím.

Slunečná hospoda V hospodě jsem jako doma. Většinou stojím za výčepem, točím a točím pivo. Když je dobře naražené, tak zvládnu krásnou hladinku. Někdy se stane, že pění a ani naši rekvizitáři to nezvládnou hezky načepovat. Není to sranda. Jednou jsem nestihla natočit půl litr během toho, co moji kolegové měli dialog, a muselo se to jet znovu, protože bych jim ke stolu přinesla jen pěnu. Občas zkrátka technika zlobí, není to jednoduchá věc. Často se mě lidé ptají, co v hospodě rozléváme, tak já vám to prozradím. Točíme nealkoholické pivo. Červené víno nahrazuje rybízový džus a bílé jablečný, ředěný vodou. Panáky, co dostávají chlapci, je většinou Cola ředěná vodou, a to když už si dávají pátého, tak to docela bojkotují a nechtějí je pít. Není to zrovna moc dobré. Zato o slivovici je rvačka, protože to je jen obyčejná voda.

Voňavá kuchyně Tady natáčím moc ráda. Máme tu totiž reálné jídlo, a když točíme, opravdu ho můžeme jíst. Máme tu moc šikovné rekvizitáře, kteří vaří a pečou výborné koláče a všechno, na co si jen vzpomenete. Jsou opravdu šikovní a to nebývá zcela běžné. Takže, díky, kluci.

Kozí chlívek I Róza se dostane ke kozám a pracuje tam. Já mám kozy ráda, takže je mi tam dobře. Samozřejmě, že když je ve scénáři napsáno, že je dojíme, tak je to jen jako, nezabírá se ani detail na ruce. Za prvé to není snadná věc, za druhé se záběry opakují třeba třikrát a to by pro ně nebylo dobré.

Falešná sýrárna Mám za sebou asi pět obrazů, kde jsem pracovala s místními lahodnými sýry. Zrovna včera jsem tam točila s Bárou Jánovou, tedy Sylvou, a učila ji, jak se vyrábí. Pravda je ale taková, že sýry jsou z moduritu, tvrdé a nesmíme s nimi klepat, protože dělají rány. Pokud si nedáme pozor, tak občas kvůli tomu zastavujeme, protože ty ťukance jsou opravdu slyšet.

Režie Pokud mám volno a jdu okolo, tak se na chvilku zastavím a podívám se, jak to jde kolegům. Na to, aby se dělala kontrolní projížděčka, není čas a já to ani nevyžaduju. Zkrátka důvěřuju a vyplácí se to.

Místní palírna Moje nejoblíbenější místnost, když je volno a člověk několik obrazů netočí a čeká, až na něj přijde zase řada. Je tam totiž kanapíčko, tak si tam jdu lehnout. Prozradím, že je v ateliéru docela bitka o volné prostory a postele.