Lucie, postrach ulice: Jak dnes žijí dětské hvězdy dvoudílné série?

Žaneta Fuchsová

Roli rozverné Lucie ztvárnila herečka Žaneta Fuchsová, která v té době už měla s hraním zkušenost. Protože byla velmi živé dítě, otec ji vzal jednou na konkurz do dětského filmu Kočičí princ. V té době jí bylo pouhých pět let a porotu okamžitě okouzlila svou roztomilou drzostí. Pak už následovaly další herecké nabídky, a tak sklízela jeden úspěch za druhým.

V té době měla o své budoucí profesi jasno a ani na chvíli si nepomyslela, že by to mohlo být jinak. Jenže zklamání přišlo poté, co ji nevzali na konzervatoř pro nedostatek talentu. Nakonec vystudovala ekonomku a věnovala se profesi účetní. K filmu se ale nakonec přece jen dostala, a to na pozici asistentky režie a pomocné režisérky. Jako herečka se mihla i v seriálech Rodinná pouta a Ohnivý kuře.

Letos oslavila jednapadesáté narozeniny, má dceru Michaelu a syna Radka. Své herecké počiny jim ale v televizi pouštěla nerada, nemohla se totiž na sebe dívat. „Když to moje dcera jako malá viděla, nedokázala pochopit, že vidí maminku v televizi a zároveň doma v pokoji,“ řekla Žaneta v jednom rozhovoru.

Mahulena Bočanová dorazila na přehlídku Beaty. Podívejte se na video: