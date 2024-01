Lucie Vondráčková jako Soňa z Ulice ukázkovou potvorou. Jak zatápí Magdě? VIDEO

Fanoušci seriálu Ulice na TV Nova mají v poslední době jasno. Největší záporačkou seriálu je momentálně Soňa Čechová, která dělá peklo ze života všeobecně oblíbené Magdě Procházkové. Jak dokáže být Soňa zákeřná? A jak to odnáší právě Magda? To napoví ukázka ze středečního dílu Ulice.

Jakmile se v seriálu Ulice objeví Soňa Čechová (Lucie Vondráčková), věrným divákům seriálu okamžitě stoupá tlak. Zpočátku se Soňa zdála jako naprosto bezproblémová, vždy skvěle naladěná a přátelská postava, nyní ale postupně odhaluje i svou druhou tvář. A ta už tak báječná není. Magdu (Veronika Čermák Macková), která jí důvěřovala, napřed šikovně připravila o místo ředitelky školy. Teď se po ní začíná i docela slušně vozit, ale jen pokud jsou samy. Před ostatními je na ni stále jako med a všem tvrdí, jak ji mrzí, že se s ní Magda nyní nebaví. Jaká je ale pravda?

Soniny podrazy

To, že na Magdu poslala udání na školský úřad, Soňa rozhodně nepovažuje za podpásovku. Hájí se tím, že jen chtěla uchránit školu před Magdinými přehmaty a nekompetentním vedením školy. Co je za tím ale ve skutečnosti? Soňa prostě neustála, že jí Magda vždy nedala za pravdu a rozhodovala se podle toho, co považovala za nejlepší pro studenty i školu jako takovou. Navíc Soňu prokoukla stejně jako Ota (Filip Rajmont), takže si o ní už nedělá žádné iluze. Na rozdíl od ní jedná na rovinu, nebojí se jí do očí říct, co si o ní myslí. Na to Soňa není zvyklá, a tak se stále častěji uchyluje k osobním útokům, intrikám a podrazům. Ovšem i ona má svá slabá místa… Jaká? A čeho všeho je schopná?