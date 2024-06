Jak mít na zahradě louku

Všechno kolem krásně kvete, ale i tak vám to nedá a přemýšlíte, jak a čím si svou zahradu ještě zkrášlit? Nebo se do úprav zahrady teprve hodláte pustit? I na nevelkém prostoru si můžete dopřát kus ryzí přírody, třeba pás lučního porostu na konci zahrady. Co všechno by jeho založení obnášelo?