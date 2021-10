Luděk Sobota a jeho rodinné tajemství: Co musel skousnout u své první ženy?

Trouba, který bavil

Oblíbený herec, bavič a komik se narodil v Praze na Žižkově, vystudoval dopravní průmyslovku, ale protože jej to táhlo k herectví, absolvoval nakonec mekku všech herců, pražskou DAMU. Jeho první štací bylo divadlo Ypsilon, kde působil pět let, ve věhlasném Semaforu pak téměř dvě dekády. Právě Semafor mu do cesty přihrál jeho parťáky – Miloslava Šimka, Petra Nárožného. Jejich scénky, kdy Luděk Sobota byl za toho asi největšího troubu, dokázaly (nejen) v pochmurných dobách normalizace vykouzlit úsměv na tváři snad úplně každému. Svůj komický talent dokázal herec prodat i na filmovém plátně. Hlášky z komedií Jáchyme, hoď ho do stroje, jsou nesmrtelné, stejně tak diváky dodnes baví i jeho (opět) tak trochu přitroublý synek Miloše Kopeckého a Stelly Zázvorkové v komedii Zítra to roztočíme, drahoušku.

