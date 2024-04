LUDMILA (37): Jsme přátelé, ale dodnes mu tajím, že při prvním setkáním si mě spletl s kolegyní

Minulý rok jsem šla pracovně na oslavu otevření jedné restaurace, kde mělo být i několik celebrit. Bylo to na jaře a opravdu se mi to nechtělo nijak hrotit, takže jsem měla džíny, svetr a tenisky, prostě na pohodu. Chvíli po mém příchodu se ke mně s úsměvem přiřítil jeden zpěvák, kterého jsem tehdy viděla poprvé v životě. Nadšeně se na mě smál, a objal mě kolem ramen a vlepil mi pusu. Absolutně jsem nechápala, co se děje.

SPLETL SI MĚ?

Když mě konečně pustil z objetí, zírala jsem na něj doslova s vyvalenýma očima. S úsměvem mi řekl: „No ahoj, to jsem rád, že tě konečně zase vidím. Moc ti to sluší!“ Stále jsem nevěděla, která bije. Takže jsem ze sebe vysoukala: „Také vás ráda vidím, ale zřejmě jste si mě s někým spletl.“ Pobaveně na mě koukal a opáčil: „Ale my se přece známe z premiéry toho muzikálu, co byla před měsícem, slíbila jsi mi tam rozhovor.“ Opět jsem se mu snažila vysvětlit, že si mě musel splést s kolegyní, protože jsem na dané premiéře vážně nebyla, ale nedal si to vysvětlit, tak jsem snahu vzdala. Jakmile se otočil, aby pozdravil někoho dalšího, šla jsem se zeptat kamarádky, která akci pořádala, kdo to vůbec je a jak se jmenuje, protože mi tvrdí, že se známe

BUĎ V POHODĚ

Ta mi v rychlosti prozradila jméno daného muzikálového herce a řekla mi: „No co, tak si myslí, že se znáte, je v pohodě, tak se s ním klidně bav dál!“ Jen co to dořekla, opět se ke mně přiřítil můj „nový kamarád“ a začal mi vyprávět, že bychom měli konečně zajít na ten oběd, na který jsme se „tehdy“ domlouvali. Upřímně, byla jsem trochu naštvaná, že si mě takhle spletl s někým jiným, ale poslechla jsem kamarádku a snažila se být v pohodě. Tento jeho omyl se mi dodnes mu nepodařilo vysvětlit, ale od té doby jsou z nás přátelé. Tak si říkám, že tahle „záměna“ vlastně nedopadla až tak špatně. Jen pokaždé, když ho vidím, vzpomenu si na to naše první setkání a musím se smát.

Ludmila 37, České Budějovice