LUDMILA (45): Matka kupuje "zázračné" léky na internetu. Věří, že pomáhají

Mojí mamince bude za čtyři roky osmdesát a stáří ji zatím nijak výrazně nepoznamenalo. Byla vždycky činorodá, rozumně uvažující, dokázala se vyrovnat dobře i s tím, že před třemi lety ovdověla. Od jara do podzimu se stará o svou milovanou zahradu, psa i kocoura, potěší se návštěvou už odrostlých vnuků a je ráda, že nemá žádné velké zdravotní potíže.

Pochopitelně věk tu je, a mamka si občas postěžuje, že ji dloube v kolenou a někdy ji bolí záda (když přehání zahradní práce). Na čtení má brýle a na vrásky si kupuje běžné krémy v drogerii. Nikdy si z takových bolístek moc nedělala, vždycky říkala, že „to se musí rozchodit a rozdýchat“. Ještě počátkem loňského roku chodila s kamarádkou na cvičení pro seniorky, ale když si její parťačka zlomila nohu, přestala na cvičení chodit i mamka.

Zima je pro ni období, kdy hledá nějakou zábavu, kromě toho, že hodně čte, koupila si omalovánky pro dospělé, hraje i různé hry na počítači a pravidelně jednou týdně se schází se svými vrstevnicemi u kávy. Jak sama říká, nenudí se a s „holkama“ proberou kde co. Z jednoho takového setkání přišla celá rozdychtěná, že se dozvěděla úžasnou věc – jedna z kamarádek si koupila přímo zázračný prostředek na vyhnání parazitů z těla a zázračně se jí ulevilo.

Mamka nelenila, doma sedla k počítači a hledala ten zázrak. Pochopitelně si přečetla celý článek, prohlédla odpudivé ilustrační fotografie, kde se z kůže postižených lidí derou na svět stovky jakýchsi červů… Abych to zkrátila: mamka neodolala a ten zázračný přípravek si objednala, jak uváděl prodejce, za poloviční cenu. Uvěřila i blábolům o tom, že se to nikde jinde koupit nedá, jen u těchto lidumilů, kteří dostávají stovky děkovných dopisů (mamka je poctivě četla).

Jak jistě tušíte, paraziti nikde, a mamka si to zdůvodnila tím, že žije zdravě a teď má aspoň jistotu, že ji nic neohrožuje. Ovšem netrvalo dlouho, a moje málokdy marnivá maminka si objednala zázračný krém, po kterém do týdne omládne o dvacet let. Když ani to nemělo valný účinek, zanedlouho kupovala olejíček na mykózu nehtů na nohou, tam měla mít nehty jak mladice do tří dnů. Se svými nákupy se mi párkrát pochlubila, nehtový přípravek byl poslední, o kterém se zmínila. Neměla jsem pro její víru pochopení, snažila jsem se jí upozornit na to, že prodejní cena u všech těchto přípravků je stejná, balení maličké a nikdy by jí nemohlo vyléčit ani štípance od komárů. Jak maminka uviděla článek s nadpisem „Budete-li dělat každý den toto, zbavíte se obtíží“, vrhla se do čtení, nebylo ji snad ani divné, že se nedozví, co by měla dělat každý den, ale po sáhodlouhém výkladu jakéhosi odborníka dostane hned nabídku na slevu nákupu (a jako vždy poloviční).

Když si koupila posledně zmíněný preparát, už jsem to nevydržela a pustila jsem se do ní dost zhurta, připomínala jsem ji, že vždycky uvažovala rozumně, že má přehled, a není žádná hloupá husa, aby věřila tomu, že za pár dnů se zbaví křivého nehtu nebo že jí do týdne zhoustnou vlasy tak, jak je mívala před svatbou.

Myslím, že mamka už prozřela a ví, odkud vítr fouká, jen to nechce naplno přiznat. Možná už jí je i líto peněz, které utratila za zbytečnosti. Když se jí zeptám, zda si zas něco objednala, říká, že nic z těchto nabídek už nekupuje. Určitě bude lepší, když si koupí nějaký doplněk stravy pro zlepšení kondice, nějaké vitamíny, a hlavně – když nebude poslouchat kamarádku, která věří všemu. Trochu mě uklidňuje, že zima netrvá věčně a jen co polezou ze země lístky krokusů, mamka zapomene na internet a bude zas zdravá a spokojená a zahradě i bez zaručených zázraků lidumilné firmy.