Lunetic mánie: Nejznámější boyband 90. let, kvůli kterému holky omdlévaly

Lunetic v polovině 90. let vtrhl na českou hudební scénu se svým hitem Máma jako bomba. Neexistoval snad nikdo, kdo by aspoň netušil, kdo jsou Vašek Jelínek, Aleš Lehký, David Škach a Martin Kocián zač. Podmanili si tisíce fanynek, kterým se v jejich přítomnosti podlamovala kolena a které propukaly v hysterický pláč. I po dvaceti letech dokážou své věrné chytit za srdce. Jak probíhala mánie kolem Luneticu?

Na vlně boybandů Psala se 90. léta a hudební svět zachvátila horečka v podobě takzvaných boybandů, tedy chlapeckých skupin. V Americe a brzy i po celém světě bodovala chlapecká seskupení typu Backstreet Boys, Take That, East 17, 'N Sync nebo třeba Boyzone, a tak bylo jen otázkou času, kdy tento model převezme i Česká republika, která byla čerstvě po revoluci lačná po čemkoliv ze Západu. A tak se v roce 1995 v Litvínově zrodili Lunetic, hudební projekt, který dodnes nemá v určitém smyslu v Čechách obdoby. V době, kdy nefungovaly sociální sítě ani mobily a jednou z mála šancí pro české kapely, jak se proslavit, byl časopis Bravo a hitparády Eso a Medúza, se jako zjevení vynořila parta čtyř mladých kluků s hitem Máma a přes noc se stala mánií. „Těžké chvíle nastaly třeba na koncertech, kde nebyla dostatečně silná ochranka. Dívky se tlačily na naše auto nebo přímo na nás, tahaly nám věci, sundávaly čepice, trička, jenom aby z nás něco urvaly. Spaly nám i před barákem, já měl doma u rodičů stanové městečko,“ vzpomínal v rozhovoru pro Magazín Aleš Lehký. Jak vypadal comeback Luneticu po 20 letech? Podívejte se na video:

Mámou to začalo Davové šílenství odstartoval právě hit Máma, i další singly ale měly velký úspěch. Fanatické fanynky řičely nadšením, jakmile slyšely songy jako Ať je hudba tvůj lék, Dotyky, Chtěl bych tě líbat nebo Only You. Lunetic pořádal jednu autogramiádu za druhou a vždy se dostavil několikatisícový dav. „Špatně dopadaly třeba autogramiády v obchodních centrech. Myslím, že v Kotvě praskla výloha," vyprávěl Vašek Jelínek. Takové šílenství kolem české kapely nemělo v té době u nás obdoby a často si s ním nevěděl rady ani samotný management kapely. Ta brzy potřebovala dokonce vlastní ochranku. Největší sláva ale nakonec neměla zas tak dlouhé trvání, Lunetic už po čtyřech letech začal pociťovat únavu a vyhoření, fungování nepomohly ani Kociánovy drogové eskapády a potřeba na sebe stále víc upozorňovat. V té době jezdila skupina 200 koncertů ročně a dosáhla dokonce na dva bronzové České slavíky, k tomu se přidalo i moderování hitparády Eso – celá skupina začala tuto hitparádu v září 1999 moderovat, vydrželi do března 2000. To vše vedlo k prvnímu rozpadu.

Mejdan s Müllerem Ačkoliv skupině Lunetic spadla sláva a s ní spojené peníze a další výhody slavných do klína zčistajasna, pořádný rock and roll se údajně nikdy nekonal a divoké party a průšvihy se jim spíš vyhýbaly. „Byli jsme kluci z malého města a vážili jsme si šance, kterou jsme dostali. Zažívali jsme v osmnácti neuvěřitelné věci. Ze dne na den máš najednou peníze, ženy, alkohol… Bylo to velký, ale vždycky jsme zůstali nohama na zemi," vzpomínali členové Luneticu v rozhovoru pro iDNES.cz. Na jeden legendární večírek ale údajně nezapomenou, a to ten se slovenským zpěvákem Richardem Müllerem. „Nejvíce jsme zapařili s Richardem Müllerem. Jednou, když jsme byli ubytováni na hotelu, večer někdo zaklepal na dveře. Za nimi stál Richard. Řekl: Buď jste čtyři totální…, nebo jdete se mnou chlastat. Tak jsme šli," zavzpomínal Václav Jelínek.

Černá ovce skupiny Průšvihy a drogové eskapády si za všechny vybral Martin Kocián, který byl problémový už od začátku. „Měl jsem pocit, že ze své pozice nemusím nic řešit. Uznávám, že jsem zpychl. První desky jsme prodali čtvrt milionu, tak jsem koupil káru, pořídil si kérky a trochu zfrajeřil. Dělal jsem si, co jsem chtěl – sex, drogy, rokenrol, tak to bylo. Když jsem chtěl mít v noci po koncertě holku, nebyl problém. O to hůř jsem pak spadnul na hubu," uvedl kdysi Kocián. Aby svým problémům utekl, odstěhoval se dokonce do Irska, kde se živil jako barman.

Skandál s podvodem Není tajemstvím, že členové Luneticu nikdy žádní extra kvalitní zpěváci nebyli. V 90. letech u boybandů záleželo spíš na tom, jak jejich členové vypadají a jestli umějí tancovat, zpěv se tolik neřešil a na koncertech přes davy ječících fanynek vlastně skoro nebyl slyšet. Na albech to byla jiná, a tak management skupiny Lunetic radši neponechal nic náhodě a na nahrávání desky povolal zpěváka Dalibora Kaplana, jehož hlas pak byl často slyšet i na koncertech z playbacku. Řada lidí pak Lunetic považovala za jeden velký podvod, srdce fanynek však pro Vaška, Martina, Aleše a Davida hořela pořád stejně.