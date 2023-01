Luxus nákupního domu za první republiky: Uvidíte v novém seriálu Zlatá labuť!

Už 2. února 2023 budete mít možnost do zlatých časů Československa na přelomu 30. A 40. let minulého století a poznat, jak fungoval svět luxusu v tehdejším nejmodernějším nákupním centru Zlatá labuť. Nahlédnete do životů postav, které se protínají na jednom atraktivním místě. Na poutavé příběhy v nádherném prostředí první republiky se můžete těšit každý čtvrtek na televizi Nova. Již nyní s námi ale můžete nahlédnout do prostředí seriálu Zlatá labuť!

O čem bude chystaný seriál? Zlatá labuť bude vyprávět osudy lidí spjatých se stejnojmenným obchodním domem, ve své době nejmodernějším chrámem nákupů a luxusu v tehdejším Československu. To vše na pozadí turbulentních událostí přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století. „Nezdá se to, ale lidé před necelými sto lety žili životy v podstatě velmi podobné těm našim, hlavní lidská trápení a radosti byla stejná, takže vlastně vyprávíme příběhy současné, ale v dobovém balení, které jim dodává na atraktivnosti,“ říká producent Dramedy Productions Filip Bobiňski. Jak bude vypadat nový seriál Zlatá labuť? Podívejte se na video:

Láska ve Zlaté labuti Hlavním hrdinou Zlaté labutě je Petr Kučera, ztvárněný Adamem Vaculou. „Je to člověk, který přijíždí ze zahraničí, odkud si přivezl inspiraci, vizi a sen, který tady realizuje v podobě Zlaté labutě. Přiváží do Prahy ve třicátých letech něco, co tady ještě nikdy nebylo. A baví mě, že je to sen, který plní svědomitě a stejně tak přistupuje k lidem, kteří ve Zlaté labuti pracují," říká o své roli Adam Vacula, který má zkušenosti ze zahraničních filmových a seriálových produkcí. Diváci jej mohli vidět v poslední sérii Jacka Ryana na Amazon Prime nebo v marvelovce Falcon a Winter Soldier. Do cesty se mu postaví Bára Veselá ztvárněná Martou Dancingerovou. „Moje postava má docela pestrý vývoj. Začíná trochu jako holka ulice, která nezřídka podniká protizákonnou činnost. Ve Zlaté labuti se schovává před velkým průšvihem. A shodou okolností dostane příležitost dát životu nový směr," přibližuje Dancingerová.

Rodina Kučerů Rodině Kučerů vládne železnou roku otec rodu ztvárněný Petrem Kostkou, jeho manželku Boženu pak hraje Daniela Kolářová. Může se zdát, že Petr (Adam Vacula) je předurčen k řízení obchodního domu, do čela se však dere jeho starší sestra Irena v podání Kristýny Ryšky. „Irena je ambiciózní, jde si za svým, což je pro ženu předválečné doby velmi neobvyklá role. Často přitom používá stejné prostředky jako muži, ale žena má být přece za plotnou a starat se o děti, jak říkají dobové prameny…," říká Kristýna Ryška. Rodinu doplňuje Rudolf Kučera, v podání Petra Stacha, který je po dětské obrně upoután na invalidní vozík, a Robert Mikluš. Ten ztvárňuje Lukáše Maška, který se do rodiny Kučerů přiženil, protože si vzal Irenu. „Lukáš pochází také z bohaté rodiny, takže to manželství působí spíš jako taková rodinná fúze," doplňuje Mikluš.