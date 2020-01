Má váš objev podivného domácího mazlíčka? Co to o něm může prozradit?

Máte nový objev, ale stále ještě nevíte, co od něj vlastně můžete čekat? Vypátrejte, jakého má domácího mazlíčka! Pokud se stará o psa i kočku, jde patrně o jedince nevybočujícího z davu. Ne tak úplně běžná domácí zvířátka však mohou prozradit víc, než si myslíte!

Kůň Jedno je jasné, mít jako mazlíčka koně není rozhodně levná záležitost. Pro vás je to každopádně znamení toho, že muž, kterého máte v merku, zřejmě nebude žádný chudák. Pokud je tedy pro vás plná peněženka důležitým faktorem, zda si s daným mužem něco začít, jste tu na správné adrese. Na druhou stranu můžete také čekat, že bude pravděpodobně mít snobské manýry a jen tak někoho si nepřipustí k tělu. Muži přiznali: Skutečné důvody, proč jsme se rozešli se svými partnerkami 3 Důvody k rozchodu bývají různé a často nedojde ani k vysvětlení. Máte…

Had Ne nadarmo se používá přirovnání, že je někdo slizký jako had. Jak vidno, netýká se to jen hadů, ale i lidí, často jejich chovatelů. Nemusí to nutně znamenat to, že jsou slizcí na pohled, značí to však fakt, že se dokážou prosmýknout různými situacemi jako had mezi kameny. Například se umí ze všeho vylhat, případně vyklouznout z důsledků svých hříchů bez následků. Nechcete-li tedy někoho, kdo se vyznačuje bezpáteřním chováním, kliďte se od milovníka hadů raději dál. O čem se bavit na rande: Témata, která zachrání schůzku, když řeč vázne Určitě znáte ty momenty, kdy konverzace zůstane viset na mrtvém bodě…

Tarantule Jen se zkuste zamyslet, proč by si někdo dobrovolně pořizoval jako domácího mazlíčka tarantuli? Žádným zajímavým kouskům toto nevzhledné zvířátko nenaučíte, koukat se na ni také nedá, většinu času sedí nehybně ve svém teráriu, nedá se ani ochočit a o nějakém mazlení také nemůže být řeč. Jedovaté kousnutí by totiž riskoval asi jen skutečný masochista. Pokud si tedy nelibujete v podobných zálibách a domácích mazlíčcích, raději vezměte nohy na ramena! Co muži na ženách nikdy nepochopí: 5 věcí, kterými je nejvíc šokujeme 3 Fráze o tom, že muži jsou z Marsu a my ženy z Venuše, už je ohraná,…

Kuře Také si vzpomínáte na seriál Přátelé, kde spolubydlící Chandler a Joey pečovali ve svém bytě o kuře a kachnu? Právě tyto dvě postavy měly něco společného, i když každá svým způsobem – oba se báli závazků! Joey proto, že by mu mohly proklouznout mezi prsty další desítky žen, Chandler měl zase panickou hrůzu z manželství s Monicou. A to právě je vlastnost těch, kteří mají jako domácího mazlíčka kuře. Většinou se bojí závazků, takže pokud hledáte vážný vztah, zkuste to raději o dům dál. Třeba právě tam potkáte někoho, jako je Ross, který závazky naopak miluje. Jste svobodná matka a chcete začít randit? 5 věcí, které musíte vzít v potaz Být svobodnou matkou není v dnešní době nic neobvyklého. Přesto není…