Mačká pastu od prostředka, kapesníky v sedačce. Co vše nás rozpaluje doběla?

Foto: iStock

Když už je ten prázdný obal od salámu v lednici, proč jej nedat mezi dva chleby, nepřidat plátek okurky a úhledně nezabalit „viníkovi“ do svačiny? To by možná bylo vtipné i účinné řešení problému s nevyhozenými prázdnými obaly v lednici i na lince. Často jsou to opakující se drobnosti, jako je hora špinavého nádobí v dětském pokoji nebo prádlo poházené po zemi, které vyvolávají ostré hádky. Jak je řešit?