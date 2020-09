Mág David Copperfield: Při iluzi málem přišel o život a miloval českou modelku

Svým podmanivým pohledem, uhrančivýma očima, charismatickým vzezřením i magickým oparem, který se kolem něj vždy vznášel, uváděl slavný mág a iluzionista David Copperfield do transu tisíce žen, zatímco muži mu jeho schopnosti záviděli. Jelikož si vždy pečlivě střežil soukromí, byl o to víc žádaný, vrchol slávy zažíval v devadesátých letech. Jaký vlastně je nejslavnější mág a držitel jedenácti světových rekordů, který 16. září 2020 oslavil čtyřiašedesáté narozeniny?

Dědečkovo kouzlo Magie a kouzla inspirovaly Davida – tehdy ještě Davida Setha Kotkina – už od útlého dětství. Bylo mu pouhých sedm let, když ho dědeček naučil první karetní trik, který údajně slavný mág při svých vystoupeních používá dodnes. Jako dítě byl prý spíš plachý, brzy ale zjistil, že díky kouzlům dokáže poutat pozornost okolí, což později ocenil především u dívek. V deseti letech už předváděl svoje triky nejen svým spolužákům, ale vystupoval v estrádách po okolí, tehdy ještě pod jménem Davino Boy. Jako dvanáctiletý se stal nejmladším členem sdružení amerických kouzelníků a v šestnácti letech už přednášel o kouzelnictví na newyorské univerzitě studentům starším než on. Také on sám na chvíli usedl do vysokoškolských poslucháren, touha po magii však byla silnější, a tak začal kloubit kouzla se svými hereckými a pěveckými schopnostmi. A právě tehdy se zrodil David Copperfield, který se pro svoje jméno inspiroval u slavného spisovatele Charlese Dickense. Není za tím žádná věda, údajně se mu prostě líbilo, jak jméno zní. Brad Pitt: Začínal rolí obřího kuřete, dnes žije jen se svým psem 18 Hollywoodský herec Brad Pitt momentálně září v novém filmu Quentina…

Léta tvrdé dřiny V devatenácti letech se kariéra Davida Copperfielda rozjela na plno. Právě tehdy totiž dostal nabídku hostovat v kouzelnické show Josepha Catese, aniž by kdo tušil, že právě tento pořad se stane Copperfieldovou základnou a vlastně ho pro sebe ukradne. O tom, že televize uhrančivého mága milovala, svědčí i to, že získal jednadvacet cen Emmy, což je televizní obdoba filmových Oscarů. Vystupování v televizní show mu ale nestačilo a neustále toužil ohromit nejen sebe, ale i miliony příznivců po celém světě, proto neúnavně dřel na nových a nových kouzlech. Jak sám prozradil, příprava jednoho kouzla mu v průměru zabírá dva a půl roku, jeho nejslavnější iluzi, kde létal nad Grand Canyonem, prý ale nacvičoval dlouhých sedm let. Krom létání šokoval lidi, když se dokázal dostat z budovy určené na odstřel, když nechal před zraky diváků zmizet letadlo obklopené lidmi, když vymazal Sochu Svobody nebo když prošel Velkou čínskou zdí. Slodičák, Guynes, Pytlík: Které celebrity si změnily jméno? A co mají v občance? 30 Už jste někdy slyšela jména jako Demetria Guynes, Alphonso d’Abruzzo,…

V ohrožení života Krom spolehlivého technického vybavení musí být David Copperfield ve skvělé fyzické kondici, aby všechny své náročné triky zvládl. I když je opravdový dříč a svá kouzla poctivě trénuje, dokud nepadá únavou, může se stát, že i dokonalý mág občas šlápne vedle. Také se tak stalo, a ne jednou. Při jednom z kouzel si Copperfield velkými nůžkami amputoval část prstu, který se ale v nemocnici podařilo přišít. Při iluzi s ohněm zase hořel víc, než zamýšlel, a musel se léčit s popáleninami. V jednom případě mu dokonce šlo o život, a to tehdy, když se v roce 1984 nedostal včas z řetězů v nádrži naplněné vodou a začal se topit. Než se k němu záchranáři dostali a vyprostili ho, upadl do bezvědomí a byl téměř dvě minuty bez vzduchu. Po této události mu na několik dní ochrnuly končetiny a musel se pohybovat na vozíku, dlouhodobé následky mu však nezůstaly. Žádný z těchto nezdarů ho však od kouzlení neodradil, a i když už dávno překročil šedesátku, je ve své profesi stále aktivní, a co víc, vymýšlí nové triky. „Vždycky jsem chtěl narovnat šikmou věž v Pise a nechat zmizet Měsíc. Také plánuji, že na pódiu oplodním ženu, samozřejmě bez sexu,“ prozradil iluzionista, který svá kouzla vymýšlí a trénuje na utajeném místě v Nevadě. Kam se ztratili Ztraceni: Co dělá představitel Sawyera, Jacka či Pihatky? 18 Už je to deset let, co televizní diváci shlédli poslední díl…