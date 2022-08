MAGDA (38): Muž odešel za školní láskou, pak se ale vrátil a já mu odpustila

Umění odpouštět je v životě důležité. Magda se o tom přesvědčila na vlastní kůži, když partnerovi prominula odchod za jinou ženou. Přijala ho zpět a rozhodně toho nelituje.

Celých deset let jsme byli šťastní. Naše silná čtyřka – já, manžel Roman, syn Tadeáš, dcera Karolína. Netrpěli jsme finanční nouzí, bydleli ve svém, sportovali – jezdili jsme plachtit do Chorvatska, půlku léta jsme trávili na Kanárech.

Byla jsem přesvědčená, že jsme spolu opravdu v pohodě, nechala jsem se unášet na růžovém obláčku. Ale po osmi letech mě čekala velká rána… Roman se zamiloval do bývalé spolužačky. Viděli se na srazu a prý to tam prostě pořád mezi nimi bylo. Dala jsem mu čas na rozmyšlenou, na dva měsíce odjela s dětmi ke svým rodičům.

Když jsem se vrátila, omlouval se mi, že nemůže jinak než odejít za Míšou… Při životě mě držely děti, ty mě nenechaly padnout. I když to byly sakra těžké časy. Roman se totiž odstěhoval dvě stě kilometrů daleko a děti si bral jen každý druhý víkend.

Padala jsem na ústa, nestíhala jsem vůbec nic. Po půl roce jsem podala žádost o rozvod, za dalšího půl roku jsme byli rozvedeni.

Naučila jsem se fungovat sama. Nikoho jsem nehledala, mužský byl to poslední, nač jsem měla pomyšlení. S dětmi mi bylo báječně. Prostě jsme si my tři zařídili život, jaký nám vyhovoval. Všední dny byly pracovní a kroužkové, víkendy jsme byli jen spolu, hodně si povídali, chodili do kina.

Uběhlo další čtvrtletí a Roman najednou začal častěji volat, nejdřív synovi a dceři, pak chtěl slyšet i mě. Začal posílat víc peněz, tu přijel s kyticí, tu přivezl dětem drahé hračky.

Instinkt mi napovídal, že mu to s třídní kráskou příliš neklape. Nerada chodím kolem horké kaše, tak jsem se při nejbližší příležitosti napřímo zeptala. Přiznal, že mají potíže, protože nezvládá její tři děti… Prý tam není taková pohoda jako u nás doma.

Když naše děti přišly na konci června s vysvědčením, vpodvečer u nás zazvonil Roman a do ruky mi vrazil poukaz na čtrnáct dní u moře pro čtyři osoby. Prý jen doufá, že ho vezmeme s sebou. Trochu jsem se upejpala, bylo to na mě rychlé, ale děti mě během půl hodiny přemluvily. Roman přiznal, že by se rád vrátil a dovolená prostě jen ukáže, jestli spolu ještě můžeme fungovat.

Odjížděli jsme za měsíc a já o tom všem celou dobu přemýšlela. Rozhodnutí jsem si chtěla nechat až na odlet z dovolenkové destinace. U moře mi však jednoznačně došlo, že je Roman láska mého života a že jsem schopná mu jeho odchod odpustit. Takže jsme to zkusili znovu. Bude to rok. Za dva měsíce se nám narodí třetí společné dítě. Věřím, že jsme si to nejhorší vybrali a teď už bude jen dobře.