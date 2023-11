MAGDA (41): Rozcházím se s partnerem, nesnáším, že si kouše nehty a dloube se v nose

Je hodný a spolehlivý, ale nehty má okousané do krve a občas se dloube v nose. To jsou věci, které na svém partnerovi Magda nesnáší natolik, že uvažuje o rozchodu.

Je pohledný, inteligentní, zajištěný, několik let rozvedený, s vlastním bytem. Své hodné dospívající děti vídá jednou za čtrnáct dní o víkendu – co víc bych si mohla jako rozvedená čtyřicátnice s mírnou nadváhou a dvěma puberťáky přát? I tak se s přítelem rozcházím.

Podle mé matky jsem blázen, podle o pět let starší single kamarádky jsem naprostý šílenec. Jenže já prostě nemohu jinak! Nemohu s ním spát, je mi nepříjemné, když mě líbá, a dokonce se mi nechce ani vyrážet společně mezi lidi. Mám pocit, že „to“ všichni vidí, že si „toho“ všímají – jednoduše se stydím.

Přítel si neustále kouše nehty a bohužel se také občas dloube v nose. Podotýkám, že je to jinak čistotný, voňavý a upravený muž, který o sebe pečuje. I můj bývalý si hryzal nehty, na což jsem byla na konci vztahu velmi alergická. Že si přítel kouše nehty, jsem si popravdě všimla už na první schůzce, věděla jsem tedy, do čeho jdu.

Marek se mi tehdy zdál jinak bezchybný, jednoduše jsem se zamilovala. Jenže každá zamilovanost časem končí a mění se ve zralou lásku. Tento přerod mi ale nebyl přán. Podepsalo se na tom nejen urputné a vytrvalé okusování nehtů a kůže v jejich okolí, ale ještě jedna věc…

Přítel se občas s gustem povrtá v nose, většinou když si myslí, že ho nikdo nevidí. Někdy mu prsty k nosní dírce zabloudí i zcela mimovolně a bezmyšlenkovitě, v takové chvíli si to ale obvykle rychle uvědomí a nechutnou činnost, ze které je mi zle, nedokončí. Bohužel jsem měla před časem tu smůlu, že jsem ho viděla z autobusu přímo v akci – jeho auto stálo vedle mého autobusu na křižovatce…

Marek se během čekání na zelenou s velkým zaujetím věnoval svému hnusnému noso-orálnímu zlozvyku, který bohužel v domnění, že jej nikdo nevidí, dokončil konzumací. V tu chvíli jsem měla chuť mu napsat, že je konec, a vymazat jeho číslo z mobilu. Samozřejmě jsem to neudělala, bylo by to dětinské. Ale cosi se ve mně změnilo – jako teenager bych kdysi asi řekla, že jsem se rázem odmilovala.

Tento stav už trvá měsíc. Nedokážu se s přítelem líbat a milovat a začaly mi vadit i některé další drobnosti, které dělá. Nejde o žádné fatální věci, ale nemohu si pomoct. Bohužel jsem v sobě nenašla odvahu mu vše popravdě říct – je mi to tak strašně trapné a odporné! Asi před půl rokem jsem mu sice naznačila, že kousání nehtů na mě působí opravdu nechutně, ale nějak to po čase zapadlo. Přišlo mi, že se chvíli snažil zlozvyk omezit, ale po nějaké době bylo vše ve stejných kolejích. Nehty a kůži kolem nich má stále okousané do masa. Nehty má snad poloviční, než je běžné!

Nikdy bych si nemyslela, že je možné rozejít se s někým kvůli takové věci. S bývalým mužem jsem se rozvedla kvůli jeho agresivní povaze a víkendovému pití. Nešlo o pár piv, ale o několik lahví tvrdého alkoholu se vším, co k tomu patří; od nadávek a napadání po pokálené a pomočené oblečení. S mužem jsem prožila skoro patnáct let, a tak si uvědomuji, že mi nyní v porovnání s tím, co jsem zažila, vadí doslova „prkotiny“! Jenže si opravdu nemohu pomoci. S přítelem se rozcházím.