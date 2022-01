Magdin manžel Luděk je chorobný žárlivec. Když Magda nešťastnou náhodou ztratila snubní prsten, bylo jejich manželství v ohrožení. Luděk ji podezíral z toho, že si snubní prsten sundala schválně. Kvůli jinému muži.

Žárlivý manžel

Žárlivost je snad jediná vlastnost, kterou na manželovi Luďkovi nesnáším. Už několikrát nám hodně znepříjemnila život a jednou jsme se dokonce málem rozvedli. Instinktivně se snažím vyhýbat kontaktům s jinými muži a nedávám Luďkovi sebemenší záminky k tomu, aby mohl žárlit. Bohužel ne vždy se mi to podaří.

Jsme spolu už pětadvacet let a máme relativně odrostlé děti. Máme tak čas pro sebe a své koníčky. Dvakrát týdně chodím s kamarádkou cvičit, zbylé dny jsem spíše doma s dětmi nebo se věnuji domácnosti. Máme to tak zaběhnuté už tři roky. Luděk je zvyklý, že jsem většinu týdne doma a nikam moc nechodím.

Sundala jsem si snubní prsten

Posledního půl roku se zajímám také o otužování, přivedl mě na to můj kolega v práci. Hodně jsem si toho nastudovala a začala jsem se otužovat doma ve sprše. Tělesně i duševně jsem této zálibě propadla a chtěla jsem zkusit také venkovní otužování. Kolega mě přizval na setkání s jeho přáteli. Vím, že by se to Luďkovi nepozdávalo, tak jsem šla bez jeho vědomí. Chtěla jsem to jednou zkusit. Pokud bych to zvládla, Luďkovi bych to pak řekla.

Jako vždy jsem si sundala všechny šperky a mezi nimi i snubní prsten. Nevím, jak si to vysvětlit, ale když jsem se převlékala do suchého oblečení, snubní prsten jsem nikde nenašla. Zřejmě se někam musel zakutálet. Všichni mi prstýnek pomáhali hledat, ale bez úspěchu.

Velký prsten z bílého zlata

Propadla jsem panice a vůbec se mi nechtělo domů. Vím, jak je pro Luďka snubní prsten důležitý. Říká, že jedině díky němu každý muž vidí, že jsem zadaná. Možná i kvůli tomu mi Luděk vybral velmi nápadný snubní prsten z bílého zlata s velkými kameny.

Celou cestu domů jsem přemýšlela, co Luďkovi řeknu a jak mu to vše vysvětlím. Vím, jak je žárlivý. Je mi jasné, co si představí pod tím, když mu řeknu, že jsem ztratila snubní prsten. Začne s tím, že jsem si ho sundala schválně, kvůli nějakému muži. Navíc jsem se byla otužovat bez jeho vědomí. A to byla další věc, kterou jsem řešila.

Podezření z nevěry

Rozhodla jsem se ale, že mu řeknu vše tak, jak se to stalo. I když je žárlivý, musí to pochopit. Snažila jsem se mu to vysvětlit, ale bylo to zbytečné. Začal mě podezírat z nevěry. Podle něj se snubní prsten nikdy nesundává a ani hloupé otužování nebylo důvodem k tomu, abych jej z prstu sundala.

Hrozně jsme se pohádali a mně už došla s jeho žárlivostí trpělivost. Dotklo se mě, že mi ani po tolika letech společného života nevěří. Je to jediný muž mého života. Jednou jsem si ho vzala, nechala jsem si nasadit snubní prsten na prst a tímto jsem se zavázala k tomu, že budu po jeho boku celý život.

Nový snubák

Čtrnáct dní jsme spolu nemluvili. Pak jsem přišla domů z práce a na stole byl téměř stejný snubní prsten, jaký jsem ztratila. Luděk za mnou přišel, vzal snubní prsten a omluvil se mi. Symbolicky mě znovu požádal o ruku a především o odpuštění.

Kontaktoval mého kolegu z práce a vše si s ním ujasnil. Pochopil, že o nic nešlo a ztráta snubního prstenu byla pouze hloupá náhoda. Chvíli mi trvalo, než jsem vše hodila za hlavu. Luďka ale hluboce miluji a chci být jenom s ním. Nový, ještě nápadnější snubní prsten jsem přijala a od té doby jsem ho ještě nesundala.

Nyní mám pocit, že je Luděk ze své žárlivosti alespoň na chvíli vyléčený. Nic před ním netajím a o všem si otevřeně povídáme. Znovu jsme probírali i nešťastnou náhodu se snubním prstenem. Ujasnili jsme si, že se už nikdy nesmí stát dvě věci. Já nikdy nesundám snubní prsten a on mě už nikdy nesmí podezírat z nevěry. Uvidíme, jak dlouho nám to oběma vydrží.