Magda je o jedenáct let mladší než její manžel Martin. Ani jeden z nich nikdy neměl s věkovým rozdílem problém. Až nyní. Začalo jim to skřípat v posteli, protože Martin už nemá takovou výdrž jako zamlada. Oba dva teď chtějí zachránit, co se dá, a řeší, jak vydržet déle při sexu.

Pohlavní styk se zredukoval na pár minut

A je hotovo. Jako pokaždé sedím po milování sklíčená na posteli a dívám se na hodinky. Nyní to byl po delší době rekord. Trvalo to celé čtyři minuty. Téměř dvě stě čtyřicet vteřin absolutního sblížení s mým manželem Martinem, které mi k uspokojení opravdu nestačí.

Byla bych vděčná za dvojnásobek, ale o tom se mi už dlouhou dobu jenom zdá. Martin byl v posteli vždy jednička. S přibývajícím věkem se to změnilo a náš sex je nyní pokaždé rychlovka.

Na první pohled jsem ho chtěla

Bylo mi dvacet, když jsem Martina poznala. Hned jsem věděla, že tohoto chlapa chci mít pro sebe a tak se také stane. Ani jsem se nemusela moc snažit, protože naše sympatie byly vzájemné.

Ani jednomu z nás nevadilo, že je Martin o jedenáct let starší, a vrhli jsme se do toho po hlavě. Hned jsem otěhotněla a těšili jsme se na společnou rodinu. Nyní máme dvě dospělé děti a náš vztah je stejně krásný, jako když jsme spolu začínali chodit.

Věkový rozdíl se objevil při milování

Nikdy jsem si nemyslela, že nás věkový rozdíl dostihne a začne nám přidělávat nějaké vrásky. Martin oslaví za dva roky šedesátiny. I když se snaží být ve formě, mám pocit, že ho ten věk trošku ničí. Za mě je to pořád krásný chlap, na kterého si musím dávat pozor.

On má ze sebe ale jiný pocit. Myslím, že jeho podlomené sebevědomí tkví v tom, že jsme začali mít problémy v posteli. Jeho výdrž se poslední dva roky pořád snižovala a dnes je to pár minut, než dosáhne vrcholu. Martinovým orgasmem naše milování většinou končí, protože bychom k jeho připravenosti potřebovali další hodinu. Já jsem uspokojená nějakou náhražkou a je hotovo.

Moc bych si přála zase zažít ten pocit, když společně vyvrcholíme přímo při styku. Nebo bych alespoň chtěla být hotová dřív než on. Několikrát jsme se o tom s Martinem už bavili. Sám ví, že jeho výdrž v posteli není optimální a v pořádku.

Říkal mi, že se s tím zkusí poprat sám a zjistí si, jak na tom zapracovat. Sexuologa však radikálně zamítl a ubírá se spíše směrem bylinných preparátů a jiných doplňků stravy, které mají jeho výdrž zvýšit.

Hledám možnosti, jak náš sex prodloužit

Mě to samozřejmě nenechalo klidnou a začala jsem také sbírat informace. Masturbace a častý pohlavní styk je možnou cestou k tomu, jak zvýšit výdrž v posteli. Nevím, jak často se Martin sebeuspokojuje, ale spolu se milujeme pravidelně dvakrát týdně. Zkusila jsem také koupit nějaké pomůcky v sexshopu – gely, kroužky a jiné doplňky. Zatím mám vše schované a nechávám to na Martinovi.

Ráda bych mu pomohla poprat se s tím, ale cítím z něj, že on o to nemá zájem. Bere nějaké ty prášky, zkoušíme nezvyklé polohy a začal chodit plavat. Já se snažím nebýt tolik přitažlivá a nenosím vyloženě sexy prádlo.

Martina moc miluji a je to pro mě ten nejlepší chlap pod sluncem. Milování s ním bylo vždy tak krásné a plné lásky a rozkoše. A nyní je to úplně jiné. Není v tom tolik procítění. Vím, že za to nemůže a že se snaží. Proto jsem také trpělivá a nechávám to na něm.

Sex pro mě nikdy nebyl ve vztahu to nejdůležitější, tak to nechci celé nějak radikálně řešit. I přesto mě to ale trápí a pořád uvažuji o tom, jak zvýšit jeho výdrž v posteli a zkvalitnit naše milování.