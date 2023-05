MAGDA (49): Soused podvádí těhotnou partnerku, rve mi to srdce, znám ji odmala

Magda zná Lenku od peřinky, kamarádila s její maminkou, která předčasně zemřela, holčička to neměla lehké. Nyní se nemůže Magda dívat na to, jak Lenku podvádí její muž.

Dobře vím, že se do podobných situací nemám plést a stavět se do pozice soudce či policisty. Velmi dobře chápu, že se mi to všechno může setsakramentsky vymstít, ale stejně si nemohu pomoci! Lenku znám od peřinky, její maminka byla v dětství má kamarádka. Bohužel zemřela předčasně na akutní leukémii, když bylo Leničce osm let. Lenčin otec to v té době neustál a chtěl si vzít život. Půl roku pak strávil v psychiatrické léčebně.

Lenku tenkrát vychovávali prarodiče a myslím, že ne úplně empaticky a laskavě. Po čase se ale její otec vrátil domů a holčička také. Ti dva spolu hospodařili všelijak, když byla Lenka v pubertě, našel si její otec druhou ženu. Simona je báječná, s vyvdanou „dcerou“ vychází výborně a je i skvělou babičkou jejich prvorozenému.

Když se pak Lenka vdala, přenechal jí otec byt a přestěhoval se se svou přítelkyní do jejího domu. Jeho dcera v té době čekala první dítě. Nyní je na cestě druhé, ale situace se bohužel nevyvíjí příliš dobře. Budoucí maminka je na rizikovém těhotenství a musí se velmi šetřit.

Malého vodí do školky tatínek anebo jeden z prarodičů. Ze školky ho vyzvedává Simona. Otec malého je totiž stále v práci, a to často i v noci a o víkendech. Jenže já vím, že je vše trochu jinak...

Poprvé jsem ho s tou ženou viděla v době, kdy ještě Lenka nebyla podruhé těhotná. Šlo o neskutečnou náhodu! Byla jsem s dcerou na výletě v Kutné Hoře, a když jsme vycházely z chrámu sv. Barbory, zahlédla jsem asi pět metrů ode mě souseda Jirku, chtěla jsem na něj zavolat a pozdravit ho, ale zarazila jsem se. Objímal kolem pasu a hýždí jakousi ženu a cosi jí něžně šeptal do ucha.

Po chvíli mi došlo, že šlo o paní, která bydlí ve vedlejším vchodě, vídám ji venku s malým psem. Jirka měl být ale tou dobou na konferenci v Brně! Věděla jsem to na sto procent. S Lenkou jsme se potkaly den před tím a chvíli jsme si povídaly…

Jiřího jsem pak během roku viděla s onou ženou ještě párkrát – je tedy pravda, že jsem byla v tomto ohledu už mnohem všímavější. V té době Lenka podruhé otěhotněla! Jejího muže jsem dvakrát zahlédla, jak přichází navečer z práce a místo aby šel domů, jde do vedlejšího vchodu. Jednou jsem ho takto viděla i přímo v rozsvíceném okně oné ženy.

S vedlejším vchodem máme navíc společné sklepy, a tak se asi před čtrnácti dny stalo, že jsem Jiřího zahlédla ve sklepě v době, kdy měl být podle jeho ženy na služební cestě. Stěhoval jakousi skříňku a žena, kterou jsem s ním poprvé viděla v Kutné Hoře, mu otevírala dveře. Měla jsem chuť na něj zavolat, ale udržela jsem se. Nechápu, že tak šíleně riskoval!

Ale na druhou stranu je bydlení v našem domě stále více anonymní – staří sousedé se vesměs odstěhovali a ve většině bytů jsou nájemníci, kteří se tu neustále střídají. Starousedlíků je u nás už málo, mnoho o sobě nevíme.

Je naprosto zřejmé, že Jirka žije dvojí život, a naprosto nechápu, že mu svědomí dovolilo počít druhé dítě. Vím, že bylo dokonce plánované! Nyní, když potřebují jeho nenarozené děťátko i žena pomoc a podporu, většinu práce nechává na sousedčině otci a „maceše“, on sám zjevně pomáhá jinde.

Možná jsem staromódní, ale přijde mi to naprosto odporné. Podobný muž je podle mého názoru bezcharakterní křivák. Lenka si takového partnera po tom, čím vším prošla, opravdu nezaslouží. Co ji s ním do budoucna čeká? Udělá dítě i té druhé a přestěhuje se o vchod dál a Lenka i její děti se pak budou příšerně trápit? Nebylo by lepší jednat na rovinu jako chlap?

Vím, že to Lence nemohu říct teď, když je v sedmém měsíci velmi rizikového těhotenství. Každá komplikace by ohrozila jak ji, tak to malé a špatná bych byla nakonec já. Ale celá situace mi trhá srdce, dokonce se mi zdálo o Lenčině mamince, mé kamarádce… Byly jsme obě zase malé holčičky a vozily v kočárku každá svou vlastní dceru. Lenka náhle vypadla z kočárku a její maminka mi řekla, že za to mohu já. Na ten sen nemohu zapomenout. Přemýšlím, že promluvím s Jiřím, přece nemohu takovou podlost úplně ignorovat!