MAGDA (53): Rozvod z manžela udělal lepšího člověka. Vzala jsem si ho tedy podruhé

Magda se po patnáctiletém manželství, kterému dominoval horkokrevný a vznětlivý manžel, rozhodla pro rozvod. Ani ve snu by ji nenapadlo, že o několik let později dá svému bývalému znovu šanci...

S Láďou jsem chodila od patnácti let. Ve dvaceti jsme se vzali a po patnácti letech jsme se rozvedli. Prostě to nešlo! Láďa byl po otci příšerně horkokrevný, emotivní, ale zároveň i přátelský a extrovertní. Neustále by se s někým seznamoval, někoho hostil, plácal po ramenou, něco organizoval – lidi ho milovali a mně tato jeho vlastnost imponovala i otravovala. Záleželo, jak moc mi v danou dobu zasahovala do života a domácnosti.

K tomu všemu byl také hodně impulzivní; se stejnou nenuceností, s níž se rozesmál, až vám zaléhaly uši, se však uměl i rozčílit. A to mi vadilo nejvíc. Každý týden byl u nás alespoň jeden „letecký den“ – tu letěl talíř, hrnek, kniha, příbor a podobně. Nikdy jsem ale „neletěla“ já anebo syn. Když byl muž naštvaný na mě, tak jen křičel, popřípadě něčím hodil či do něčeho udeřil.

Když se to stalo poprvé, nahánělo mi to pochopitelně strach, ale rychle jsem si zvykla a časem to ignorovala. Ale to neznamená, že mi to nelezlo příšerně na nervy! Navíc to byl pro syna hodně špatný příklad do života.

Ti, kdo Láďu znali víc, včetně jeho maminky a otčíma, mi později rozvod nevyčítali. Chápali, že s tak výrazným a vznětlivým člověkem není snadné žít. Lehké bylo se do něj velmi zamilovat, ale život s ním byl prostě „moc“ – moc úplně všeho.

Když mi muž přišel na nevěru, udělal šílenou scénu se vším, co ke scéně v podobných situacích patří, a to včetně mých sbalených kufrů, vyměněných zámků a podobně. Bohužel do všeho zatáhl i syna, a to pro mě byla úplně poslední kapka! Měla jsem ráda jiného muže, ale hlavně jsem chtěla za každou cenu pryč od Ládi.

Rozvedli jsme se. U soudu jsme ale stejně nakonec seděli vedle sebe a Láďa mě pod stolem chytil za ruku… Byli jsme párem, pro nějž v podstatě tak trochu platila otřepaná fráze: „Nemohou žít spolu, ale ani bez sebe.“

Po rozvodu jsme sice měli každý svůj život, já přítele a manžel řadu různých „kamarádek“, ale volali jsme si a občas se i sešli. Bylo to zvláštní. Láďa se zajímal o to, zda jsem šťastná, jestli je na mě přítel hodný. Občas, když mu šlo podnikání, mi poslal i peníze na přilepšenou anebo koupil něco, o čem věděl, že by se mi to líbilo. Syna jsme nakonec měli ve střídavé péči. Vybral si to sám.

Asi deset let po rozvodu si bývalý manžel našel vážnější známost. Byla mladší, moc hezká a chtěla děti a svatbu. Žárlila jsem na ni, což překvapilo i mě samotnou. Na „kamarádky“, a že jich bylo, jsem nežárlila nikdy. Když se té slečně a mému „ex“ pak narodila holčička, oplakala jsem to. Dceru jsem si vždy přála. Svatba se ale nekonala. Naopak se víc a víc schylovalo k rozchodu.

Když byly Madlence tři roky, ti dva se rozešli. Partnerka mého bývalého byla také temperamentní a u Ládi doma, který poprvé od rozvodu s někým opět bydlel, se rozpoutalo peklo. Poprvé ve vztahu okusil svou vlastní medicínu…

Později mi řekl, že tehdy pochopil, že se sebou musí opravdu něco udělat. A udělal! Ale nejen díky této zkušenosti, ale také protože nad vším měl hodně času přemýšlet. Když od něj partnerka s dcerkou odešla, opil se s kamarády a cestou domů měl nehodu. Spadl velmi nešťastně na eskalátorech a vážně si poranil pánev a byl půl roku „ležák“. A tehdy jsme se opět hodně sblížili.

Střídali jsme se u něj já, syn a občas vypomohla i bývalá partnerka. S tou jsem si nakonec padla do oka. Láďa bojoval, tvrdě cvičil a svůj mohutný proud životní energie a elánu zacílil na uzdravení, což se povedlo. Dnes byste nepoznali, že mu lékaři naznačovali, že bude rád, když bude chodit o holích.

Jakmile bylo jasné, že se vše ubírá dobrým směrem, požádal mě podruhé o ruku. Byli jsme si v té době sice už hodně blízcí, ale žádost o ruku jsem rozhodně nečekala. Vyhrkla jsem sice „ano!“, ale pak jsem se své odpovědi lekla. Jenže to už mě Láďa objímal, hlasitě líčil své plány a já se mu poddala.

Doma jsem ale samozřejmě přemýšlela, zda jsem neudělala fatální chybu. Dokonce jsme to probrali se synem, s nímž jsem si byla hodně blízká. Ten mi řekl, že si myslí, že se táta opravdu změnil, ale zda se vezmeme, je prý jen a jen na mně. Láďu jsem si vzala podruhé, svoji jsme přes dva roky a musím říct, že jsem s ním moc šťastná. Život a zkušenosti, které nebral na lehkou váhu, z něj opravdu udělaly lepšího a vyrovnanějšího člověka.