Významné ženy našich dějin: Jak Magdalena Rettigová překonala těžký osud osamělé dívky

Přestože doba, do které se narodila Magdalena, nebyla ženám příliš nakloněna, proti dřívějším časům tu určitý pokrok byl. A podnikavá energická žena, kterou Magdalena byla, se začala věnovat učení žen a dívek nejen co se týká vaření, ale učila je také vedení domácnosti, pořádala výlety a literární sešlosti, tak aby ženy byly nejen dobrými kuchařkami, ale i vzdělané.

Smutná osamělá holčička

Magdalena se narodila 31. ledna 1785 ve Všeradicích jako Magdalena Artmannová. Byla ze sedmi dětí, a nakonec z nich zůstala jediná. Otec byl vrchním purkrabím (správcem), což dodávalo na prestiži přísné matce, jež držela Magdalenu stranou od ostatních dětí. Považovala svou rodinu za lepší, ani do školy dceru neposílala a učila ji sama. Hračky se také zdály matce zbytečné, Magdalena měla snad jen jedinou panenku, kterou dostala od dědečka. Jestli byla povahou její matka taková odjakživa, nebo to zapříčinilo postupné úmrtí dětí v rodině, těžko říct, faktem je, že láskyplného zacházení se Magdalena nedočkala. Otec zemřel, když jí bylo sedm let, a Magdalena byla ještě více trestána a odstrkována. Musely se s matkou přestěhovat nejprve do Plzně a pak k jedné z tet, kde jako matka vdova po správci žila.

Poznejte významné ženy českých dějin V našem seriálu vás zveme k seznámení s významnými ženami našich dějin. Některé se zasloužily o pokrok už ve středověku, třebaže v době, kdy žily neměly moc možností se prosadit. Několik století nemohly ženy ukázat svoje schopnosti a nadání, a přesto některé vystoupily z řady i v té době a posunuly běh světa kupředu. Každá z těchto žen má zásluhy na tom, že dnešní svět je ženám otevřený a respektuje jejich cit i rozum.

Školní léta nebyla o moc radostnější

Magdalena se s přestěhováním k tetě stala takovou malou pomocnicí v domácnosti a služkou pro všechno. Když ji bylo deset let, matka ji konečně dala do normální školy, na což se Magdalena moc těšila. Byla zvídavá a inteligentní, ráda poznávala nové věci, ale příliš mezi své vrstevnice nezapadla. Neměly ji rády, zdála se jim jiná, starší a neměla moc smyslu pro dívčí starosti spolužaček. Zůstala opět stranou, zamlklá a smutná.

Vaření jako koníček

Jediné, co Magdalenu doma těšilo, bylo vaření. Sice i při něm na ni matka hartusila, byla nepříjemná, ovšem přirozený talent a vydařená jídla dělala Magdaleně radost. Často při vaření experimentovala, zkoušela nové kombinace, nové druhy koření, dařilo se jí. Vylepšovala staré ověřené recepty a zapisovala si nově objevené, prostě vášni pro vaření dočista propadla.

Talent pro vaření měla už od dětství, pochvaly se jí ze strany matky ovšem nikdy nedostalo.

Nečekaná známost a svatba

Vysoká, hubená a zasmušilá Magdalena asi neměla příliš nápadníků. Přesto se v domě, kde s matkou bydlely, seznámila se studentem Janem Rettigem. Zamilovali se do sebe a přes matčin odpor Magdalena čekala, než Jan ukončí studia práv a usadí se v zaměstnání. V práci se mu dařilo, a tak se Magdalena v lednu 1808 (to jí bylo třiadvacet let) za Jana Rettiga provdala. Byla to dobrá volba, manželé si rozuměli – Jan respektoval svoji manželku a její schopnosti aktivní a pracovité ženy.

Do svých 18 let neuměla Magdalena česky, v rodině se jinak než německy nemluvilo.

Magdalena kuchařka, spisovatelka a vlastenka

Sám Rettig byl velkým vlastencem, což v tehdejších dobách nebylo tak obvyklé. Na školách se vyučovalo v němčině, ve společnosti se většinou mluvilo také německy. Jan patřil mezi obrozenecké buditele a vlastence, psal v češtině a česky naučil i Magdalénu. Ta sice zpočátku psala německy, ale jak se její jazykové znalosti rozšiřovaly, začala psát díky manželovi a přátelům v češtině. Psala zpočátku jen básně, později povídky a divadelní hry, hodně pak knihy pro dospívající dívky – příběhy, které by se mohly nazvat základem pozdější Červené knihovny.

Kurzy pro paní a dívky

Magdalena měla štěstí, že si vzala muže vzdělaného a chápavého. Podporoval její schopnosti a aktivity, když začala pořádat kurzy vaření. On jako státní úředník často měnil místo své působnosti, a všude, kam se nastěhovali, zakládala Magdaléna vlastenecké kroužky, kde se mluvilo jen česky. (Rodina Rettigových žila v Přelouči, Ústí nad Orlicí a posledních jedenáct let v Litomyšli.) Za německé slovo v kurzu byla pokuta a vybrané peníze šly na nákup knih, které si ženy a dívky mohly půjčovat. Brzy kurzy vaření, které založila, byly naplněné zájemkyněmi a Magdalena je rozšířila o výuku pletení, háčkování, vyšívání a prostírání. Jezdila s členkami kurzů kurzů i na výlety, při nichž pořádaly pikniky.

Magdalena sledovala kulturní dění v místech, kde žili, a o novinkách informovala veřejnost v časopise Květy. Starala se také třeba o veřejnou knihovnu v Ústí nad Orlicí.

Kuchařka známá dodnes

Magdalena sbírané recepty zkoušela a případně upravovala, sama i recepty vymýšlela. Do toho mumraje ještě stačila porodit jedenáct dětí, a tak není divu, že recepty jsou pro více strávníků, než jsme dnes zvyklí. Proslavená Domácí kuchařka vyšla poprvé v roce 1826 a dočkala se mnoha dalších vydání. Některé z receptů už použít nemůžeme, suroviny tehdy dostupné už neexistují. Když jí zemřel manžel, ztratila Magdalena o všechno zájem, stáhla se do ústraní a rok na to, v srpnu 1845 v Litomyšli, zemřela také.

Muzeum a galerie v rodišti Magdalény

V areálu Dvoru Všerad, v budově zámeckého špýcharu, je zřízena od roku 2010 Galerie a muzeum Magdaleny Dobromily Rettigové.

Otevřeno:

duben–červen a září–říjen: od pondělí do neděle 11.00–19.00 hodin

červenec–srpen: od pondělí do čtvrtku 11.00–17.00 hodin, od pátku do neděle 11.00–19.00 hodin

Mimo otevírací dobu je možné objednat návštěvu telefonicky pro skupiny na čísle 724 354 493 nebo mailem na galerie@všerad.cz

Vstupné do muzea a galerie: