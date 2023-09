Magická křišťálová koule: Odhalte její význam a naučte se s ní pracovat

Všeobecně lze říci, že při správné technice jasnovidectví spatříte nejrůznější obrazy, které následně propojíte s tím, co vás v životě trápí, nebo s tím, co chcete objasnit. Získáte tak odpovědi na otázky, jež se týkají lásky, rodiny, přátel, zaměstnání, obchodu a čehokoliv jiného.

Jde o základní věštecký nástroj a symbol. Umožní vám předpovídat budoucnost, nahlížet do minulosti a díky jasným vidinám můžete také pomoci druhým lidem. Lze ji využívat k uvedení do stavu hypnózy. Někteří jasnovidci uvádějí, že díky ní můžete komunikovat s duchy a anděly, nebo dokonce s mrtvými lidmi.

Význam křišťálové koule v historii

První zmínky o věštění jsou dochované z doby 2 000 let př. n. l. Tehdy to byli druidové, kteří na území Velké Británie, Irska a Galie věštili z krystalů. O několik tisíc let později uměl věštit každý cikán a kouzelník. S věštci a jasnovidci se roztrhl pytel až do doby, kdy se ozvala katolická církev. Zhruba od 5. století začala v Evropě korigovat činnost všech jasnovidců. Církev tehdy prohlásila, že je věštba nezákonnou a mystickou technikou, která si zahrává s podsvětím, démony a satany. Pod hrozbou upálení na hranici se tehdejší jasnovidci stáhli do ústraní a křišťálová koule téměř ztratila svůj význam. Opětovný boom začala prožívat v 19. a na začátku 20. století. Dnes se o magické křišťálové kouli ví a jsou lidé, pro které je to symbol velké naděje a pomoci.