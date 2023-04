Magická slova v praxi: Umíte používat správně kouzelná zaklínadla a mantry?

Jakákoli zaklínadla a magické formule by měly být vyslovovány především zřetelně, stručně a jasně bez jakéhokoli přikrašlování. Nepřenáší totiž pouze myšlenky, ale nesou přímo směřovanou sílu. Neméně důležitá je také intonace hlasu, výslovnost a rytmus řeči. To všechno vás může napojit na paranormální síly.

Vyznívala z úst židovských mystiků a byla přístupná jen úzkému okruhu soustřeďujícímu se kolem učitele a žáků. Systém kabaly jim měl být předán samotným archandělem Gabrielem a poté přecházel výhradně ústně na vybrané jedince v každém pokolení. Takto to fungovalo až do 13. století, kdy obsah kabaly sepsal kabalista Moše z Leonu ve Španělsku. A v čem spočívá její mystická moc? Prý má umožnit trénovat intelekt a pozvednout duševní síly. Jedna z technik se opírá o práci s dechem, vizualizací a sílou slov současně.

Fungují na stejném principu jako třeba mantry, s tím rozdílem, že se využívají při magických rituálech. Mají tedy i širší účinky a zdaleka se neomezují jen na zklidnění mysli nebo seberealizaci. Patří sem různá zaklínadla, vyslovená přání, modlitby i kletby. Slovem totiž můžeme někomu i ublížit. Nicméně v tomto případě platí obecné pravidlo, že co vyšlete, to se vám třikrát vrátí. Nemusí přitom jít o slova použitá při cílených rituálech. Negativní energie se nese už jen zvukem a může někomu ublížit, proto dobře zvažte, než pronesete něco zlého. Může se vám to vrátit i s úroky.

Psaná slova

Velkou sílu mají i slova napsaná na papíře. Proto se při některých rituálech přání a myšlenky napíšou a pak se papír hodí do ohně, který by měl aktivovat jejich energii. To se hojně využívá například při milostné magii, ale především při rituálech, kdy se potřebujete něčeho naopak zbavit. To se dělá hlavně při rituálech na Nový rok nebo na jaře, kdy se očišťujeme od všeho starého, abychom mohli přijmout nové věci do života. Psané slovo má pak svou funkci i při terapiích. Psaní terapeutických dopisů nám pomáhá utřídit myšlenky, uvědomit si některé věci nebo ulevit své mysli.