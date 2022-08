Magická tantra: Jak díky tantrickému sexu prožít nejsilnější orgasmus

Možná je tantrický sex klíčem k nejžhavějšímu sexuálnímu zážitku ve vašem životě. Kdo by nechtěl vyzkoušet celotělové orgasmy a euforické pocity? Vše, co potřebujete, je otevřená mysl a ochotný partner.

Co je to tantra? Nemůžeme odsuzovat něco, o čem nic nevíme. Proto by se mělo začít u počátku, tedy u otázky: Co je to vlastně tantra? Doslova v překladu to slovo znamená propletený cop, což je taková metafora, v podstatě to popisuje splétání nebo spojení tantrických nauk k dosažení osvobození a osvícení, tedy vyššího stavu vědomí. Předpokládá se, že tyto texty a praktiky byly vyučovány božstvy a vznikly v hinduismu v polovině prvního tisíciletí našeho letopočtu. My jsme si zase samozřejmě vytvořili jistou zkratku. Zatímco starověké tantrické tradice trvají staletí, na Západě je historie mnohem kratší. Mnozí naše pojetí nazývají „neotantra“. Je to moderní přístup k tantře, který se zaměřuje na léčení traumatických bloků, hluboké propojení s vlastním tělem a emocemi a na práci se sexuálními energiemi. Co si o tantře myslí pornoherečka? Podívejte se na video:

Co je tedy tantrický sex? Tantrický sex je sex, jehož cílem není dosažení orgasmu, i když vyvrcholit samozřejmě můžete. Tantrický sex přistupuje ke spojení dvou lidí mnohem citlivěji, jeho cílem je posílit pocit propojení, intimity a potěšení z blízkosti a dotyků toho druhého. Tantrický sex žije přítomným okamžikem a užívá si každou minutu, každou vteřinu teď a tady, nevytyčuje si žádné cíle, nemá žádné ambice – jediné, co existuje, jste vy dva a vaše propojení. Jak tedy s tantrickým sexem začít? Tady je pár tipů a triků, jak na to!

Nálada Tantrický sex je záležitost probuzení smyslů, a to všech, které máme. Sluch můžeme podpořit podkresovou hudbou, která nesmí odvádět veškerou pozornost, ale má jen dokreslovat prostředí „milostného kokonu". Také čich je důležitým smyslem, takže si můžete zapálit vonné svíčky, připravit olejíčky. Chuť afrodiziak se promítne v celkovém obraze. Ztlumení světel bude zase příjemné našemu zraku a jemný dotek hebkých polštářů pomůže zbystřit vnímání doteků.

Meditace Tantrický sex si vyžaduje soustředění na přítomný okamžik a k tomu nám může pomoct meditace. Pokud jste v tomto ohledu začátečníci, můžete si klidně stáhnout aplikaci do telefonu nebo se podívat na nějaký tutoriál na webu, který vám ukáže, jak na to.

Koupel Skvělý prostředek, jak se uvolnit a dostat se do té správné uvolněné nálady, je koupel. Teplá voda smyje starosti všedního dne a nastolí moment relaxace, která je tolik potřeba. Koupel si můžete užít sama nebo s partnerem a nezapomeňte použít vonný olej nebo sůl, které vzbudí důležité smysly. Teplá voda pomáhá uvolňovat autonomní nervový systém, protože nám připomíná pobyt v děloze.

Dýchání Naučit se správně dýchat, to je věda, ale když se dokážete naladit při své vlastní meditaci, zkuste to jen posunout o krůček výš – cvičením harmonizovaného dýchání, které zahrnuje synchronizaci dechu s dechem vašeho partnera. Sedněte si proti partnerovi a poslouchejte, jak dýchá, nalaďte se na jeho rytmus a nebojte se dýchat nahlas. Někdy se dokonce mohou výdechy a nádechy změnit až ve sténání.

Oční kontakt Mnoho z nás při sexu zavírá oči, noříme se sami do sebe. V tantrickém sexu je ovšem důležitý právě oční kontakt. Je krásné hledět do očí svému partnerovi při sexu a bývá to mnohdy velmi sexy a rajcovní. Také ovšem dlouhé oční kontakty vytvářejí pocit, že jsme v bezpečí právě s tím člověkem, se kterým právě teď jsme, a říkají našemu autonomnímu nervovému systému, že se může uvolnit a prožívat přítomný okamžik.

Masáže Masáž a doteky jsou pro vzájemné propojení velmi důležité. Masáže joni a lingam jsou velmi specifické. Možná se vám bude zdát, že je to jen uspokojení toho druhého rukou, ale v tantrickém sexu mají tyto masáže mnohem hlubší význam. Joni představuje ženský reprodukční orgán a je symbolem pro hinduistickou bohyni Šakti, zatímco lingam představuje mužský reprodukční orgán a je symbolem hinduistického boha Šivy. Masáže mají přivést energii a životní sílu zpět do genitálií, léčit traumatické bloky a probouzet blaženost. Masáže jsou prováděny velmi pomalu, pozornost se věnuje každé části pohlavního orgánu a jeho nejdrobnějším zákoutím a záhybům. Dobré je používat masážní oleje nebo lubrikační gel, aby nedošlo k nežádoucímu podráždění. Cílem obou typů masáží je duchovní propojení a pouto, ne nutně dosažení orgasmu, ale i to je možné. Oba partneři přijímají i dávají.

Očekávání Zbavte se očekávání, protože ta vás budou brzdit. Důležité je přijímat jakékoli pocity, které ve vás blízkost a dotyky partnera vyvolají. Někdy to mohou být nadpozemsky krásné orgasmy a jindy se ve vás mohou uvolňovat emoce, které jste dlouho držela v sobě. Je také důležité umět otevřeně komunikovat a sdělovat si navzájem své pocity.