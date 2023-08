Magické Perseidy: Plní přání a posilují duchovní schopnosti. Kde meteorický roj pozorovat?

Pokračování 4 / 7

Rituál Vize

Za tmy vyjděte ven do přírody, nejlépe na vyhlídku nebo louku, odkud budete mít nejlepší výhled na oblohu. Usaďte se na deku, rozsviťte si lucernu a zaznamenejte si do deníku své cíle, sny a přání. Pak sledujte oblohu a přemýšlejte nad vším, co jste si zapsala. Zkuste si i vizualizovat, jaké by to bylo, kdyby se vám to splnilo. Zářící stopy na obloze by měly posílit vaše záměry.