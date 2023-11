Magické rituály za pomoci svíček můžete zkusit i doma: Přivolejte si lásku, zdraví i hojnost

Rituál za lásku

Druh svíčky: speciální rituální svíčka s vůní skořice a rosé

Nejvhodnější místo pro rituál: oltář nebo kuchyň

Nejlepší čas pro rituál: pro spálení negativní energie je nejvhodnější dobou novoluní, pro získání nové lásky a vášně dělejte rituál v období mezi novem a úplňkem, tzv. Waxing Moon.

Každý má někdy v životě pocit, že je málo milován, nemá žádnou spřízněnou duši a na světě není nikdo, kdo by mu věnoval dostatek své pozornosti. Tělo nemá dostatek pozitivní energie, vášně, něhy a srdce je nenaplněné a prázdné.

Rituální svíčka může naši citovou oslabenost posílit a vyléčit ji kouzlem lásky. Při rituálu je důležité zaměřit se na správný cíl. Tím rozhodně není konkrétní osoba, která by se do nás měla zamilovat. Cíl si stanovte v souladu s celým vesmírem a myslete na zákonitosti, které zde platí. Soustřeďte se na neznámou osobu, která se někde pohybuje a je vám předurčená. Vesmírem jste si souzeni a bez rituálu byste se ani nemuseli potkat. Díky kouzlu lásky se vám tato osoba postaví do cesty.

Váš spirituální záměr se nemusí týkat pouze nové lásky. Můžete posílit i současný vztah, který není zrovna v nejlepší kondici, nebo se zaměřit na láskyplné vztahy v rodině či mezi přáteli.

