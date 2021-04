Magické schopnosti podle znamení. Jaký typ čarodějnice jste?

Každá žena v sobě skrývá kousek čarodějnice oplývající magickými schopnostmi. Být čarodějnicí není nic špatného a své magické nadání můžete využít ku prospěchu sebe i svých blízkých. Jaké konkrétní magické schopnosti máte právě vy? Typ čarodějnice lze určit podle slunečního znamení.

Beran (21. 3. − 20. 4.) Krvavá čarodějnice Ženy narozené ve znamení Berana jsou požehnány schopnostmi využít sílu svíčkové magie a zkrotit tak energii, která kolem nich proudí. K posílení svých magických schopností potřebují moc a svou ohnivou vášeň! Jako první znamení zvěrokruhu patří k ohnivým znamením a díky ohni získává svou sílu. Slunce vstupuje do jarní rovnodennosti a příroda se po zimě probouzí. V krvi čarodějnic narozených ve znamení Berana jsou nejsilnější energie schopné probudit jejich vášně. Stačí si každý večer zapálit svíčku.

Býk (21. 4. − 21. 5.) Elfská čarodějnice Ženy narozené ve znamení Býka jsou velmi dobře napojeny na sílu Země a přírody. Znamení Býka je zemské znamení a magické schopnosti těchto žen spočívají v umění využít sílu bylin. S radostí vše prozkoumávají a dokážou využít velmi úspěšně i svou sexualitu. Jejich schopnosti vyplývají z přírody a mají úžasnou moc zajistit, aby vše bylo úrodné. To je skutečná elfská síla. Najděte si svůj oblíbený kámen, který bude splňovat vaše potřeby, a nabijte ho svou vášní.

Blíženci (22. 5. − 21. 6.) Energická čarodějnice Čarodějnice narozené ve znamení Blíženců mají přirozenou schopnost vnímat změny v energetických hladinách kolem sebe. Získaly mimořádně silnou a citlivou intuici a mohou díky tomu snadno odesílat a přijímat energii z minulosti, současnosti i budoucnosti. Ze všech typů čarodějnic jsou tyhle s nejuniverzálnější povahou. Jejich energie je jako vítr a vždy mění směr. Stejně jako jejich výkyvy nálady, které se mění během chvíle, se mohou veškeré energie obrátit vzhůru nohama. Dokážou přeměňovat negativní energii na pozitivní energii a naopak, v závislosti na svém emočním rozpoložení. Díky své dobrodružné povaze jsou skvělé při manipulaci s astrální energií.

Rak (22. 6. − 22. 7.) Kuchyňská čarodějnice Čarodějnice narozené ve znamení Raka mají tendenci uplatňovat své kouzlo v interiéru tím, že využívají energii směrem k zabezpečení tepla domova. Jsou to typické „kuchyňské" čarodějnice, které rády opečovávají své blízké a připravují jim lektvary se spoustou lásky a náklonnosti. Žaludek Raků je citlivý, protože je to část těla, která přeměňuje energii, podobně jako v kuchyni. Ženy v tomto znamení mají úžasnou schopnost předat požehnání všemu, čeho se dotknou. Zvláště v době úplňku jsou jejich magické schopnosti neuvěřitelné.

Lev (23. 7. − 22. 8.) Čarodějnice zaklínač Čarodějnice narozené ve znamení Lva mají přirozenou schopnost upoutat pozornost ostatních, což z nich dělá extrémně talentované iluzionistky. Mohou snadno zhypnotizovat lidi i zvířata a okouzlit je. Ze všech typů čarodějnic je pouze ta lví požehnána sluncem. Podobně, jako se planety pohybují kolem Slunce, pohybují se i lidé kolem Lvic. Mají tuto úžasnou schopnost přilákat k sobě to, co chtějí, ovšem jen za předpokladu, že do toho soustředí veškerou svou energii.

Panna (23. 8. − 22. 9.) Poustevnická čarodějnice Čarodějnice narozené ve znamení Panny jsou v magické praxi nesmírně účinné, pokud mohou zůstat soustředěné. Mají tendenci nacházet své magické já v tichu přírody, ať už jsou to zelené lesy nebo smaragdové moře. Panny, jak název napovídá, jsou nedotčené a potřebují čas pro sebe. Ze všech čarodějnic jsou to ony, které potřebují najít způsob, jak prozkoumat bohatství svých sil. Pouze když jsou samy, najdou svůj skutečný potenciál. Jakmile to udělají, všichni je budou s úžasem pozorovat. Důležité je uzemňovat se, tím vyženete negativitu.

Váhy (23. 9. − 23. 10.) Hudební čarodějnice Čarodějnice narozené ve znamení Vah jsou kreativní a jsou obvykle velmi talentované v umění a řemeslech. Váhy mohou kouzlit pomocí písní, čímž posilují své magické vibrace. Jsou to ony, které jako jediné definuje umění a inspirace. Potřebují k tomu ale rovnováhu a harmonii, aby mohly pracovat na svých magických schopnostech. K tomu je nutné se soustředit, teprve pak budou skvělé.

Štír (24. 10. − 22. 11.) Noční čarodějnice Čarodějnice narozené ve znamení Štíra jsou nejvíc inspirovány a „osvíceny" během půlnoci, kdy vládne všude ticho a temnota. Nezaměňujte ale temnotu se zlem. Štíři jsou prostě jen skvělí ve vnímání toho, co je skryto před zraky ostatních. Tajné věci podněcují jejich zvědavost a probouzí jejich silné instinkty. Štírky mají úžasnou schopnost dostat se pod povrch a odhalit i ta sebemenší tajemství. Ze všech čarodějnic jsou právě tyto považovány za nejmoudřejší. Mohou se bát, ale svůj strach vždy potlačí. Chcete v sobě probudit magické schopnosti? Jděte o půlnoci ven na nějaké osamělé, ale bezpečné místo. Podívejte se na oblohu a promluvte si s nocí.

Střelec (23. 11. − 21. 12.) Čarodějnice hromu Čarodějnice narozené ve znamení Střelce jsou dětmi Thora, boha hromu. Mají velkou schopnost nasměrovat velmi silný a soustředěný proud energie na cokoli. Jsou moudré, spravedlivé a dokážou disponovat opravdu silnými magickými schopnostmi. Navíc jsou velmi optimistické a i tam, kde udeří hrom, jsou schopné najít něco pozitivního. Zaměřte se na své ruce a přemýšlejte o svých touhách. Jakmile budete připravené vyjádřit je nahlas, vyšlete je jako hrom směrem nahoru a splní se vám vše, co si zamanete.

Kozoroh (22. 12. − 20. 1.) Zelená čarodějnice Čarodějnice narozené ve znamení Kozoroha dokážou snadno prosadit svou magickou sílu současně v přírodě i ve městě. Mohou využít sílu přírody a nasměrovat ji do své kariéry i každodenního života. Saturn, planeta „čarodějnic", vládne Kozorohům a dává jim schopnost ovládat elementární síly s láskou a disciplínou. Jděte na dlouhou procházku, najděte si svůj strom, s nímž máte pocit, že jste spojená. Přijměte ho a spojte se s ním, jakmile budete připravená poslat energii do vaší kariéry, podnikání či kamkoli chcete.

Vodnář (21. 1. − 20. 2.) Hvězdná čarodějnice Čarodějnice narozené ve znamení Vodnáře jsou velmi dobře naladěny na planety a hvězdy. Jakmile vzhlédnou k noční obloze, vědí, že jsou součástí něčeho většího, a protože o tom vědí, mohou úspěšně nasměrovat energii do skutečného světa, v němž žijí. Hvězdy jsou pro ně jako obří web, jehož jsou součástí. Vodnářky moc dobře vědí, že nikdy nejsou samy a že jsme všichni spojeni minulostí, přítomností i budoucností.