Magické tajemství zrcadel: Proč byste je neměla dávat do ložnice ani proti sobě?

Tradiční učení navíc radí, že zrcadlo odráží energii, takže by se v něm měly obecně odrážet pouze pozitivní věci. Dejte si proto pozor, aby se v zrcadle neodráželo například WC, koš na prádlo, skříň, nepotřebné věci nebo jakýkoliv možný nepořádek. V případě zrcadel pamatujte také na to, že všeho moc škodí.

Umístění zrcadel se věnuje i staré učení feng-šuej, které má za to, že zrcadla mohou z domácnosti odnášet pozitivní energii. V souvislosti se zrcadlem tak mluví například o jeho umístění naproti dveřím, které je podle tradičního čínského učení velice nevhodné. Může totiž do bytu či domu přinášet negativní energii.

I když se říká, že střepy nosí štěstí, v případě rozbitého zrcadla to neplatí. Pověra o sedmi letech neštěstí, když se rozbije zrcadlo, pochází už ze středověku. Za jedním z možných původů vzniku tohoto mýtu mohou stát italští výrobci zrcadel z Benátek. Tamní zrcadla byla vždy pověstná svou kvalitou a hezkým designem. Při jejich výrobě se ale kdysi používala speciální směs rtuti a cínu, která byla zdraví škodlivá.

Krajně nevhodné je podle učení feng-šuej mít zrcadlo postavené proti posteli, protože když spíte, jste nejzranitelnější. A právě o zrcadlech se říká, že z nich mohou vystupovat různé bytosti z jiných světů. Proto by se v zrcadle neměla odrážet postel ani by zrcadla neměla být naproti posteli nemocných, protože mohou jejich duši namísto snahy o uzdravení lákat k odchodu.

Pro zrcadla v ložnici obecně platí poměrně jednoduché pravidlo, rozhodně se nedoporučuje je do této místnosti umisťovat. Zrcadla totiž mohou ovlivňovat veškeré životní oblasti a mnozí lidé věří, že mají magickou moc a jsou branou do jiných dimenzí.

Ještě méně vhodné je umístění zrcadla na stropě. I když se vám takové umístění může zamlouvat například kvůli vašim chvílím vášně, rozhodně pro vás není dobré. Když se nečekaně v noci vzbudíte, můžete se leknout například svého potemnělého odrazu, světla nebo stínu v zrcadle. Kromě toho se říká, že přes zrcadla mohou přecházet také různé nadpřirozené síly, které by vás mohly ohrozit. Pokud se bez zrcadla v ložnici neobejdete, snažte se vystačit si s malým zrcátkem, které necháte položené někde stranou tak, aby se v něm nic neodráželo.

Vůbec nejhorším možným situováním zrcadel je podle učení feng-šuej jejich pověšení naproti sobě. Pokud je tak umístíte, může se v nich zaseknout pozitivní energie, která poté namísto do prostoru v bytě nebo domě bude proudit od jednoho zrcadla k druhému. Údajně se tak ochudíte o štěstí a pozitivní myšlenky v celé domácnosti, navíc to může přinášet značnou smůlu. Také se traduje, že vzniklý prostor mezi dvěma zrcadly může být nebezpečný a plný negativní energie.

Poznejte v zrcadle vlastní duši

Chcete poznat blíže sebe sama? Říká se, že magické zrcadlo je k tomu dokonalým nástrojem. Zkuste se pohodlně posadit v přítmí před zrcadlo a zapalte několik svíček. Ve tmě pak pozorujte odraz ve vašich očích. Když se vydržíte do nich zpříma a déle zadívat, můžete nahlédnout až do hloubky své vlastní duše. Můžete o sobě zjistit něco nového, co jste sama netušila, například své největší obavy, ale i tajná přání nebo skryté vlastnosti i talent.