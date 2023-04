Magické zrcadlo: Jak ho využít při rituálech a proč střepy nosí smůlu?

Najdeme ho v každé domácnosti, kde slouží především k tomu, abychom viděly, jak vypadáme. Zrcadlo v sobě ale skrývá velkou moc. Používá se při mnohých magických rituálech a také má odrážet pravdu. Jak ho můžete dále využít?

Rozbité zrcadlo, sedm let smůly Často se uvádí, že střepy přinášejí štěstí, proto se také při svatbě někdy rozbíjí talíře. V případě rozbitého zrcadla to ale neplatí. Spíš má být naopak předzvěstí smůly. Pověra dokonce říká, že vás čeká až sedm let neštěstí. Ta vznikla pravděpodobně ve 14. století v Benátkách, kde se sklo nanášelo směsí rtuti a cínu. Když se rozbilo, uvolnily se jedovaté plyny, které způsobovaly vážné a dlouhodobé zdravotní problémy. Lidé si to tak spojili s prokletím. Dalším důvodem mohl být i fakt, že zrcadlo bývalo luxusní záležitost a jeho rozbití vyšlo hodně draho. Vysvětlení ale může být i takové, že v odrazu v zrcadle máme spatřit svého dvojníka, a když se sklo poškodí, hrozí nám pomsta z druhé strany. Co to jsou rituály? Podívejte se na video:

Zrcadlo jako portál V současnosti zrcadlo často využívají čarodějky jako mystický předmět. Má totiž spojovat světy živých a mrtvých, a tak jeho prostřednictvím můžete komunikovat se záhrobím. Pokud ráda sledujete horory, tak jste už určitě viděla nějakou scénu, kdy postava zahlédla ducha v zrcátku. To má základ právě v těchto pověrách, takže opravdu nejde o výmysl filmových tvůrců. Magická slova v praxi: Umíte používat správně kouzelná zaklínadla a mantry? V hlavě máme stovky myšlenek. Některým přikládáme větší váhu, jiné…

Věštění budoucnosti Od pradávna sloužilo zrcadlo mimo jiné k odhalování budoucnosti, stejně jako křišťálová koule. Nejčastěji se k tomu využívalo sedm dílů tří různých zrcadel. První z nich sloužil k podání zpráv, druhý sděloval informace o zdraví a třetí měl odhalit skryté věci. Starým Římanům léčitelé zase věštili s ručními zrcátky. Nejprve je ponořili do vody a pak vytáhli. Když byl odraz normální, znamenalo to uzdravení, pokud ovšem ztratil tvar, čekala pacienta smrt. Později pak nezadané dívky prováděly rituál, při kterém hleděly do zrcadla a doufaly, že v něm spatří obraz budoucího ženicha. Magický lapač snů vás ochrání před nočními běsy: Co všechno symbolizuje? 1 Možná ho máte doma jen jako hezký doplněk nad postelí. Hlavním účelem…

Uvízlá duše v jiném světě Nejspíš jste už zaslechla nebo dokonce viděla, že se v domě s nebožtíkem zakrývají zrcadla. To se nedělá jen tak pro nic za nic. Zrcadlo má prý moc zachytit kromě věcí také duši. Duše zemřelého by tak mohla vniknout do zrcadla a uvíznout tam navždy. Kdyby k tomu došlo, ochrání ho jen rozbití zrcadla a zakopání střepů do země. Tajuplné lucidní snění: Jak se ho naučit a k čemu vám může být dobré? 1 Lucidní snění je stav, kdy si plně uvědomíte, že jste ve snu. V…

Posvěcení Pokud chcete zrcadlo využívat k magickým rituálům, tak by mělo splňovat nějaké požadavky. Podle některých čarodějů by mělo být oválné, což jiní mystikové vyvracejí s tím, že na tvaru ani materiálu nezáleží. Důležité ale je, aby bylo nenarušené, protože jakákoli vada by mohla narušit magickou sílu. Tu byste předem měla podpořit posvěcením. K tomu budete potřebovat svíce, směs bylin, kadidlo a svěcenou vodu. Bylinky nejprve rozpusťte ve vosku a natřete pak zadní stranu zrcadla. S uchováním energie by pak měla pomoci zlatá fólie na rámu. Rituály pro ochranu domu: Vyčistí negativní energii a vyženou zlé duchy 1 Každá hádka s partnerem, dětmi i rodiči a jakákoli negativní energie…