Magický lapač snů vás ochrání před nočními běsy: Co všechno symbolizuje?

Kdysi dávno se snažila jedna stará indiánka z kmene Ojibwe utišit v noci plačící dítko. Nic nepomáhalo, a tak zašla pro radu za šamankou, která jí řekla, aby umotala talisman ve tvaru kruhu, vypletla sítí s peříčky a pověsila nad postýlku. Podle pověsti pak mělo miminko konečně usnout. Nejdříve se lapač snů stal běžnou součástí příbytků indiánů a poté se dostal až do moderního světa a jeho motiv se stal oblíbeným i jako ozdoba, šperk či tetování.

Co symbolizuje

Jednotlivé části mají důležitou funkci. Kruh má představovat svět, vesmír a slunce putující po obloze. Síť (pavučina) má zase odchytávat negativní energii a drží ji až do rána, kdy ji mají spálit sluneční paprsky. Uprostřed kruhu by měl být korálek nebo kamínek, který symbolizuje vlastní Já, střed, kolem něhož se točí svět. A nakonec peříčka přinášejí klidný spánek. Proto jsou nasměrována dolů, aby po nich sklouzla pozitivní energie přímo do vaší duše.