Magický vlčí úplněk se ukázal v plné síle. Nastal čas zúčtování a hledání nových cílů!

První letošní úplněk v roce 2024, kterému se říká vlčí a je ve znamení Lva, nás oprostí od letargie, zimních splínů a přinese novou lásku nebo stávající upevní. Také je dobou sklizně. Co kdo zasel, to také sklidí. Bude to platit pro znamení Lva, Vodnáře, Býka, Štíra, ale také pro Berany a Střelce.

Vlčí, sněžný, vraní či rybí úplněk. V indiánské kultuře dostávaly úplňky jméno podle toho, jaké bylo roční období a o jaký měsíc šlo. Lednový dostal název vlčí, protože v tu dobu často vyli hladoví vlci poblíž indiánských vesnic na měsíc. Ve skutečnosti vlci vyli, aby se dorozumívali na velké vzdálenosti. Je to způsob, jak říct „jsem tady“ zbytku smečky nebo „drž se dál“ vetřelcům.

Letošní Vlčí úplněk ve znamení Lva, který oblohu rozjasnil ve čtvrtek 25. ledna (v 18:53), obrátil pozornost k vášni a touhám. Nacházíme se v období radosti a intenzivního vzrušení. Je to proto, že svou roli sehrává i planeta Jupiter, která je planetou štěstí a optimismu. Pomáhá správně načasovat všechny vaše kroky. Budete mít silnou touhu po expanzi a růstu.

Vlčí úplněk, který přichází uprostřed zimy, je časem pro transformaci a introspekci. Je to ideální čas zjistit, co potřebujete, abyste měli úspěšný život. Je to taky čas vidět, co vám chybí a najít pravdu v tom, po čem toužíte. Je to tedy i o určité oběti a hledání osobní pravdy a objevení nového cíle, přichází čas zúčtování.