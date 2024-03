Část 1 / 4



Po dlouhém zimním spánku přichází světlé dny Pokud jste opravdu dodržovala cyklus stejně jako naše matka zem, přichází i k vám silná energie. Jestliže jste stále ještě zůstala věrná natahování času pomocí ponocování a kávy, může vás tato energie zaskočit svou intenzitou. Počítejte s tím, že pocítíte velikou únavu. Co to je jarní rovnodennost? Podívejte se na video: Právě proto je velmi důležité jít s cyklem planety, a ne proti němu. Dovolit si hluboký spánek a přes den být aktivní. Díky tomu jsou tělo i mysl odpočinuté a přichází harmonie spolu s pozitivními emocemi. Daří se pak více a hlouběji vnímat a prožívat radostné okamžiky všedního dne. Jsou věci, které jako společnost bohužel děláme jako zlozvyk, a je na čase to začít dělat jinak.

Pokračování 2 / 4 Vychutnejte si rovnodennost Rovnodennost přichází v období, kdy se jaro intenzivně hlásí o slovo. Okolo nás začíná rašit tráva a květiny otevírají své květy. Nový život jako symbol zrození něčeho nového vstupuje i do našeho života. Zkuste se zastavit, uvědomit si, jak se cítíte tady a teď, ve svém těle, ve své mysli. Napojte se sama na sebe, zaposlouchejte se do tlukotu svého srdce. Začněte se častěji propojovat se sebou, s tím, co cítíte, vědomě. Pro tělo i mysl je důležité mít svůj prostor pro klid a uvolnění, naslouchání jejich potřeb, díky tomu pak budou zdravé a plné energie.

Pokračování 3 / 4 Přemýšlejte Slovo rovnováha, co cítíte, když jej vyslovíte? Kdy se cítíte být v rovnováze a co vás z ní naopak vyvádí? Zamyslete se nad tím v různých sférách – osobní, emocionální, vztahy, práce… Dejte si prostor a čas se nad tímto zamyslet. A pokud naleznete něco, co vám energii, rovnováhu, vnitřní klid bere, napište si to na papír a vědomě to roztrhejte a ukončete toto působení na vás. Naopak to, co vám dodává radost, lehkost, lásku do života, to našeptejte do svíčky, kterou zapálíte, aby se více rozhořelo hojně ve vašem životě.

Pokračování 4 / 4 Posilte nové záměry Doporučuji vám si udělat krásný rituál k posílení nových záměrů do života právě v tuto dobu. Vezměte si květináč jako symbol ochrany, stability, bezpečí, hlínu jako symbol hojnosti a růstu, vodu jako symbol podpory a výživy a semena jako symbol hojnosti. Připravte si pečlivě do květináče hlínu a s poděkováním za to, že můžete tvořit svůj život, do ní dejte semínka. Nahlas říkejte to, co si v životě přejete. Přikryjte hlínou a zalejte vodou. Uvědomte si, že toto je první krok a následuje pravidelná péče o vaše přání. Je dobré vysít nějaké bylinky, které často používáte při vaření, abyste to, co si přejete, přijímala často a vnímala každý den. Kněžka Lilia Khousnoutdinová: Rituál očištění se pro novou etapu