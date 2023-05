Magie podle fází Měsíce: Jak dopřát rituálům řád a kdy se čemu vyhnout?

I magické rituály mají svůj řád a vztahují se k určitému období. Zásadní roli přitom hrají fáze měsíce, které rozhodují o tom, jak moc budou vaše kouzla účinná, nebo dokonce škodlivá.

Tajemná luna Noc a luna jsou spojovány s temnotou a tajemnem. Dříve lidé věřili dokonce na měsíční božstva, která uměla přinést blahodárný déšť i zničit úrodu. Na základě pozorování se pak naši předkové při rituálech a běžných činnostech řídili fázemi měsíce. Některé svátky jsou pak pohyblivé právě podle nich. Příkladem jsou Velikonoce (Ostara), které se slaví vždy po prvním jarním úplňku.

Úplněk – čas na bylinky a přací kouzla Země se nachází přesně mezi Sluncem a Měsícem a působí na ni jejich protikladné síly. Na citlivější lidi i zvířata můžou působit negativně a zhoršovat chronické obtíže. V této fázi se děje také nejvíc nehod, sebevražd, porodů a ženy jsou prý nejplodnější. Úplněk je pak spojován i s nespavostí a náměsíčností. Také na čarování má obrovský vliv, přičemž nejúčinnější jsou rituály, které vykonáváte tři dny před úplňkem a při úplňku. Bylinkářky dobře věděly, že bylinky nasbírané o úplňku měly největší léčivý účinek. Lepší je ale vyrazit na jejich sběr během dne, kdy jsou rostliny zcela suché, aby vám při sušení neplesnivěly. Jen kořeny by se měly vykopávat za tmy, aby se z nich nevytratila jejich síla. O půlnoci pak můžete z bylin vyrábět různé léčivé masti, krémy a tinktury. Na rostliny na zahrádce pak dobře v této době působí hnojivo, zálivka jim ale naopak neprospívá. Co se týče kouzel, je úplněk nejlepší čas pro přivolávání lásky, štěstí, plodnosti, hojnosti a růstu v jakémkoliv smyslu. Napište si na papír co nejpřesněji své přání a pak jej zakopejte do země, vhoďte do tekoucí vody nebo jej schovejte. Papír můžete také roztrhat, čímž by se měla aktivovat síla přání. Pomoci by měla ale i samotná vizualizace toho, po čem toužíte a co si chcete přitáhnout do svého života.

Ubývající měsíc – čas uzdravování a emočního úklidu Měsíc získává tvar písmene C, to znamená, že ubývá neboli „couvá". Mělo by dojít k uvolnění psychického napětí, celkovému zklidnění a lepší regeneraci těla. Je to ideální období pro očisty ať už fyzické, psychické nebo magické. Můžete také vytřídit šatník a zbavit se nepotřebných věcí. Tím dáte prostor k přijetí něčeho nového. Je to také období plánování. Nejlépe se uplatní rituály na opouštění zlozvyků. Napište si na papír všechno, čeho se chcete zbavit. Můžou to být zlozvyky, jakékoliv trápení nebo emoční bolesti. Pak papír roztrhejte nebo spalte a řekněte: „Dávám pryč (doplňte konkrétní věc) a teď cítím svobodu, klid a harmonii." To samé můžete udělat s odpouštěním bolavých křivd, které nahlodávají vaši pohodu.

Novoluní – čas temnoty a ochranných kouzel Měsíc se dostává před slunce a společně působí na Zemi, čímž se jejich síly násobí. Na obloze přitom lunu nevidíme. I v této fázi se citliví jedinci nemusejí cítit dobře. Je to chvíle, kdy staré skončilo, ale nové ještě nezačalo. Všechno je jako nepopsaný list papíru. Spousta čarodějek proto využívá energii novoluní ke kouzlům na podporu změny, růstu a plnění přání. Někteří čarodějové ale varují, že je toto období temnoty zrádné a nikdy nevíte, jestli si do života nepřitáhnete také něco zlého. Dvojnásob to platí v případě zatmění. Proto je prý lepší v této fázi pokračovat v rituálech, při kterých se chcete něčeho zbavit, nebo provádět ochranná kouzla.

Dorůstající měsíc – čas na přivolání prosperity Měsíc vychází z temnoty a dorůstá. Je to chvíle plná tvůrčí síly, která podporuje jakýkoliv růst. Při této fázi tak lze dělat obřady k vytvoření nebo upevnění snů, cílů, přání. Nastává také ideální čas na přivolání prosperity, štěstí, lásky nebo věštění budoucnosti.