Numerologie a duchovní význam přestupného roku Co nám o sobě říká 29. 2.? Jde o velmi vzácnou kombinaci čísel – 29 lze rozdělit na 2 + 9, po sečtení pak dostaneme číslo 11. Jedenáctka je mistrovské číslo, protože obsahuje svou vlastní vibrační podstatu, a proto by se dál nemělo rozkládat na 1+1. Číslo 11 naznačuje vysoké duchovní osvícení a probuzení. Díky jeho energii rosteme, inspirujeme se, jsme kreativnější a optimističtější.

Síla energie lásky a učení Měsíc únor pak symbolizuje číslice 2, která sleduje účel duše nebo misi. Přináší s sebou ženskou energii, která pomáhá přenést myšlenky do reálného světa. Obě čísla – 11 a 2, představují duchovní energii přestupného roku. V tomto roce budeme pod energií osvícení a růstu. Budeme asi taky mnohem vnímavější k lásce a soucitu, budeme mít touhu se učit a přirozeně vést. Je to taky skvělý rok pro nalezení partnera či prohloubení dosavadního vztahu, ideální doba posunout se vpřed v tom, co děláme, a zlepšit naše znalosti. Řada numerologů věří, že 29. 2. je den se vzácnou vibrací, která v lidech vyvolává určitý druh vlnění. Toto vlnění nás nutí, abychom „skočili" vpřed a dokončit to, co jsme začali.

Astrologie a přestupní rok Z astrologického hlediska spadá přestupný rok do znamení Ryb. Energie a podstata tohoto znamení jsou o spojení s naším hlubším vědomím, emocemi a spiritualitou. 29. únor nám dává zprávu z vesmíru, která nám chce připomenout důležitost vědomí a našeho vlastního duchovního pokroku. Chcete-li co nejlépe využít přestupný den, pokuste se jasně si uvědomit, s čím byste chtěli ve svém životě poskočit vpřed. Posuďte, kde byste chtěli být a proč potřebujete více času a energie, a pošlete svoje záměry do vesmíru.

Rituály pro přestupný den Někteří lidé jsou na energie přestupného dne velmi citliví, proto je pro ně dobré aplikovat některé „uzemňující" rituály. Rituály pomáhají, abychom se propojili se zemí, takže jsme schopní maximálně využít vibrační energii tohoto dne. Dobře funguje meditace. Sedněte si pohodlně na zem, zavřete oči, několikrát se zhluboka nadechněte a vizualizujte si zelené kořeny, které vycházejí z vašich nohou do země a jsou jí vyživovány. Než otevřete oči, několik minut přijímejte tuhle výživnou a bezpodmínečnou lásku. 29. února žijte vědomě, to znamená, že budete věnovat pozornost současnému okamžiku a zpomalíte ve všem, co děláte. Pokud můžete, buďte více v přírodě a nasávejte energii ze stromů či rostlin. Při chůzi zhluboka dýchejte nebo jen přemýšlejte.

Čím ještě posílit energii vzácného dne? Během přestupného dne vyvažujte svou první čakru, protože její energie je založená na prvku Země. Nachází se ve spodní části páteře, a přestože meditace a pobyt v přírodě mohou pomoci s její harmonizací, existují ještě další věci. Vezměte si červený kámen (například červený jaspis nebo karneol), lehněte si a položte ho pod břicho, abyste se uzemnili s přírodou. Vhodné je konzumovat kořenovou zeleninu, obléci červené a oranžové oblečení, zacvičit si jógu (konkrétně pozici uttanasana nebo malasana), dopřát si aromaterapeutické masáže a poslouchat hudbu ve frekvenci 256 nebo 396 Hz. Zatímco budete praktikovat tyhle rituály, stanovte si cíl, v čem chcete postoupit vpřed ve svém životě, a to obecně nebo v určité konkrétní situaci.