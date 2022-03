Jarní rovnodennost provází spousta oslav a zvyků, v některých zemích dokonce slaví Nový rok – je to jediný den v roce, kdy je opravdu jaro. Podle starých Slovanů se v tuto dobu vrací také ptáci z teplých krajin. Jedním ze zvyků tedy bylo péct sušenky ve tvaru ptáka. Jako symbol vracejícího se slunce se zase jedly kulaté koláče a smažily palačinky.

V den jarní rovnodennosti by se mělo sledovat celý den počasí – jak totiž bude dnes, mělo by být i následujících 40 dní. Pokud bude teplo, což dnes vypadá, že bude, mělo by vydržet i další dny.

Víc než 5 tisíc let starý indický horoskop Jyotish pracuje s jiným,…

Pokud se nám podaří udržet si celý den dobrou náladu, bude k nám i osud příznivější a velkorysejší. Rozhodně si dnes nepřipouštějte žádné chmurné a špatné myšlenky, říká se, že by se vám totiž mohly splnit. Dnešní den je také nejlepší k tomu, když chcete naplno projevit svoje city.

Až to budete mít hotové, napište si na kus papíru seznam věcí, kterých byste se v životě chtěla zbavit, které vám vadí a brání vám v tom, abyste prožívala plný a šťastný život. Nechte ho shořet a pak popel vysypejte z okna. Až douklidíte, nezapomeňte důkladně vyvětrat všechny místnosti. Čerstvý vzduch bude symbolizovat začátek nového života a období změn, které vás teď budou čekat.

Jarní rovnodennost je také báječná doba na to udělat jarní úklid a zbavit se nepotřebných věcí – nábytku, oblečení, obuvi, domácích potřeb. Až budete utírat prach a mýt podlahu a okna, představujte si, jak se zbavujete nahromaděných negativit v životě, jak je vymýváte a vymetáte ze svého života stejně jako nemoci a chmurné myšlenky.

Rituál při západu slunce

Příroda se probouzí, všechno začíná… a tak se můžete přidat i vy… Pro rituál na splnění přání budete potřebovat papír, tužku, černou a bílou svíčku, semínka rostlin, květináč s hlínou nebo řezané květiny. Měla byste při něm mít klid a ticho a nikdo by vás neměl rušit.

Zapalte obě svíčky, symbol dne a noci, světla a tmy, dobra a zla. Představte si, že všechno, co si přejete, už máte, že už je to realita. Pak si promluvte se semínky, které jste si připravila. Řekněte jim, co si přejete, jaké máte přání a očekávání. Mluvte s vírou, že vše dobře dopadne.

Pak semínka zasaďte, zalijte, a pokud to počasí dovolí, dejte je na slunce. Starejte se v následujících dnech o svůj talisman symbolizující změny života a růst a dívejte se, jak se mají nebo nemají rostlinky k světu.

Poté si opět vezměte papír a napište na něj, co chcete změnit v životě. Pište v přítomném čase tak, jako by všechno už bylo hotové. Pak svoje přání vezměte a schovejte ho až do doby podzimní rovnodennosti.

Rituál dokončíte tak, že zhasnete svíčky. Nejlepší by bylo jít poté ven na procházku a soustředit se na to, jak je v přírodě všechno krásné, jak se probouzí, jak raší rostlinky ze země, nalévají se pupeny stromů a ve vzduchu je cítit jaro. Přemýšlejte při tom o svých přáních, jako by se už splnila.