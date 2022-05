MAJKA (39): Zhubla jsem pár kilo a partner mě kvůli tomu opustil

Majka shodila sedmnáct kilogramů. Dělala to pro své zdraví i dobrý pocit ze svého těla, ten ale její přítel nesdílel. Nakonec se rozešli, protože partner toužil po ženě s plnými tvary. Jak to Majka nese?

Od začátku našeho vztahu s Mirkem jsem si všímala, že se mu líbí ženy „krev a mlíko“, a i já byla tento typ. Jednoduše jsem měla nadváhu. Naštěstí jsem vyšší, takže jsem nepůsobila vyloženě jako kulička, a troufám si říct, že mám hezký obličej, který trochu odpoutá pozornost od ostatního.

Jenže ani to vám nepomůže, abyste se ve svém těle s minimálně dvaceti kily sádla navíc cítili báječně. A tak jsem se už od porodu druhé dcery stala věčnou dietářkou. Každá dieta mi obvykle několik kil „ukousla“, ale nakonec vše skončilo tak, že jsem měla všechna kila zpět plus vždy jedno navíc. Každé mé novoroční předsevzetí bylo o hubnutí.

Mirek ale nic z toho neřešil, líbila jsem se mu, a moc! To mi v počátcích vztahu pochopitelně značně zvedalo sebevědomí a na diety jsem úplně zapomněla. Bohužel na ně nezapomnělo mé tělo; do schodů jsem funěla jako zasloužilá seniorka, zavazování bot se podobalo ponoru na nádech bez potápěčského vybavení a o běhání či aerobiku, který jsem dříve milovala, jsem si mohla nechat zdát. Pro můj „objem“ to nebyl vhodný pohyb.

Když jsem se o dietě občas začala zmiňovat před Mirkem, vždy se oklepal jako pes, co vylezl z rybníku, a v tomto duchu to i okomentoval. Mé kilogramy navíc mě ale štvaly.

Nic na tom nezměnilo ani to, že je přítel neřešil. „Když to takto půjde dál, jak budu vypadat za deset let? Co se mnou pak udělá menopauza?“ přemýšlela jsem často a vzpomínala na rozložitou náruč mé maminky a babičky. Když se v podobném duchu vyjádřila velmi taktně má lékařka, rozhodla jsem se!

Od lékařky jsem si nechala poradit a na její doporučení vybrala jednu společnost, která se hubnutím už roky zabývá. Spolupracují v ní nejen dietologové a trenéři, ale i psycholog. Udržet si motivaci a naučit se k stravování dlouhodobě přistupovat jinak, než jsem byla roky zvyklá, bylo v mém případě důležitější než samotná dieta!

Šlo to pomalu, nijak drasticky, ale jistě. Během deseti měsíců jsem shodila sedmnáct kilogramů a získala svalovou hmotu a dobrou kondici. Bohužel jsem kromě kilogramů ztratila i přítele.

Mirek s dietou, cvičením a hubnutím absolutně nesouhlasil. A to je sám štíhlý a jezdí docela hodně na kole. Jeho rádoby vtipně ironické poznámky jsem však brala na lehkou váhu. Ostatně kterému chlapovi by se nakonec nelíbilo, že jeho přítelkyně zhubne z velikosti XL na velikost M?

Kilo od kila jsem se cítila více a více skvěle. Všichni mou změnu chválili, v práci se kolem mě dokonce začali motat dva noví kolegové a lehce se předháněli, kdo si vydobude více mé pozornosti. Po letech jsem se těšila na léto; na všechny ty upnutější šaty, nátělníky a také na plavky! Bohužel se těším sama. Mirek se se mnou rozešel.

Jeho „odcházení“ trvalo několik týdnů. Přijde mi, že stále doufal, že hubnout přestanu, že po skončení dietního režimu opět začnu nabírat, jenže tomu nic nenasvědčovalo! Přítel měl najednou více práce a povinností, také častěji hlídal děti, které dříve míval jen jednou za čtrnáct dní na víkend.

Najednou jsme se vídali jen jednou týdně a také u mě už nechtěl přespávat. Prý měl pocit, že se to nezamlouvá mojí dceři. Té to bylo ale srdečně jedno, má již v podstatě svůj život!

Máme veliký byt, dvě koupelny, dceři je osmnáct a její přítelkyně u nás de facto bydlí, protože nevychází s rodiči. Ti se nemohou vyrovnat s její orientací, já s tím problém nemám. Svou dceru miluji takovou, jaká je – jak jinak by měl také rodič milovat dítě?

Rozchod po dvou letech vztahu byl bolestný, Mirka jsem měla moc ráda a paradoxně jsem měla pocit, že mě miluje takovou, jaká jsem – i s kily navíc. Jenže to bylo naopak, miloval mě právě pro ta kila!

Nyní, když jsem se trochu oklepala, jsem pochopila, že Mirkův vztah ke mně byl sice hezký a příjemný, ale zároveň povrchní. Chápu, že se žena musí muži líbit, ale zralý vtah by přece neměl stát jen na vzhledu. Doufám, že budu mít v budoucnu větší štěstí.