MAJKA (44): Pracujeme teď oba s mužem z domova, chybí mi můj milenec

Majka se před časem setkala se svým bývalým spolužákem, a ačkoliv to vůbec neměla v plánu, podlehla jeho šarmu a stali se z nich milenci. Pandemie však jejich dostaveníčka překazila a Majka teď neví, co dál.

S manželem Zdeňkem jsme už dvacet let. Máme dvě dcery, starší vysokoškolačku, mladší na střední. Obě mají už vlastní život. Dokud trávily čas s námi, pořád jsme měli nějaký program a bylo nám spolu dobře.

Když se ale od nás začala odtahovat první a pak i druhá dcera, s manželem jsme postupně zjistili, že jsme spíš kamarádi než partneři. Jsme skvělí parťáci, ale po dvaceti letech už jakákoliv jiskra vyprchala a sex byl u nás spíš ze zvyku než z nějaké touhy.

Když to teď píšu, zní to hrozně. Přitom si svého muže vážím, je nejen skvělý otec a pro naše dcery velký vzor, ale i vůči mně byl většinou pozorný… Kdysi dávno uklouznul a měl krátký a intenzivní mimomanželský vztah, ale to už odnesl čas a to, co se stalo mně, rozhodně nebyla nějaká pomsta.

Jednoho dne jsem potkala v metru Jakuba. Byl to spolužák z gymplu, neviděli jsme se asi dvacet let. Sám se ke mně přihlásil, během cesty jsme si vyměnili čísla a domlouvali se, že někdy půjdeme na skleničku.

Myslela jsem, že jsou to takové ty řeči, co si říkají lidé, co už se nikdy vidět nechtějí, ale neuplynul ani týden a Jakub mi napsal a pozval mě na večeři. Protože moc často ven nechodím, chvíli jsem přemýšlela, zda pozvání vůbec přijmout. Nakonec jsem tedy šla.

O tom, že jsem neměla žádné vedlejší úmysly, svědčí fakt, že jsem manželovi řekla, s kým a kam jdu. Asi mne moc nevnímal, zrovna se hrála Liga mistrů, každopádně se nevyptával. Ani jsem moc neřešila, co si vezmu na sebe. Prostě jsem to nepovažovala za rande.

Celý večer jsem se báječně bavila. Jakub byl chytrý, vtipný a od gymplu zažil spoustu historek, sypal na mne jednu za druhou. Když restaurace končila, přesunuli jsme se hned vedle do baru a nad skleničkou pokračovali v povídání.

Když jsme se konečně loučili, ptáci už zpívali. Počkal se mnou na taxíka, a když přijel, sehnul se ke mně a políbil mě. Jen jednou, ale já okamžitě cítila, jak mi měknou kolena. Řekla jsem ahoj, naskočila do taxíku a odjela domů. Celou cestu mě v břiše šimrali motýlci a moje alkoholem omámená hlava pořád dokola přehrávala ten polibek. Doma všichni spali, a tak jsem se umyla a šla si lehnout taky. A další dny se na ten polibek jen snažila zapomenout.

Za pár dní se Jakub zase ozval a zase mne pozval na večeři. Odmítla jsem. Nechtěla jsem ho vidět, nemohla jsem ho vidět. Věděla jsem, že když půjdu, spadnu do průšvihu. Z hlavy jsem totiž nemohla dostat ten polibek. Jakub mne pozval ještě jednou, já zas odmítla a už se neozval.

Za dva měsíce byly Vánoce a naše firma pořádala velký večírek pro všechny klienty. Bylo tam snad tisíc lidí a mezi nimi Jakub. Ano, ten, kterému jsem se tolik chtěla vyhnout, šel jako doprovod jedné naší klientky. Když jsem ho uviděla, cítila jsem se jako puberťačka. Jediné, na co jsem byla schopná myslet, bylo, jak mu to sluší.

Opět jsme prokecali celou noc, klientka naštvaně odešla ještě před půlnocí, protože Jakub měl oči jen pro mne. A jak večer plynul, moje odhodlání zůstat silná se rozpouštělo jako kostky ledu ve sklence whisky, kterou Jakub pil. Kolikrát jsem se nachytala při tom, jak si přeju, aby mne znovu políbil. Měl tak krásnou pusu.

Moje přání se mi na konci večera splnilo a byl to polibek, na který nikdy nezapomenu. Bylo v něm tolik vášně, že se mi zamotala hlava a netoužila jsem po ničem jiném, než aby to neskončilo jednou pusou.

Když se Jakub zeptal, zda nepojedu k němu domů, jen jsem přikývla. V taxíku jsme ze sebe nesundali ruce, a kdybych nebyla tak unesená Jakubem, musela bych se před řidičem stydět. Poprvé jsme se pomilovali hned v předsíni a tu noc ještě dvakrát.

Návrat domů nebyl jednoduchý, ale rozhodla jsem se, že budu ty dva muže oddělovat a Jakuba budu vídat jen občas. Ze začátku to šlo obtížně, tělo vyprahlé léty povinného sexu se probudilo a toužilo po vášni, ale nastavili jsme si s Jakubem setkání jednou za čtrnáct dní a naštěstí to vypadalo, že to i jemu vyhovuje.

Pak ale přišla současná pandemie, muž i já jsme přestali chodit do práce, večer ven a byli jsme jen spolu. Normálně by to bylo v pohodě, ale Jakub mi chyběl a byla jsem kvůli tomu na Zdeňka dost nepříjemná.

A vlastně mi chybí dodnes, protože kromě krátkého období v létě jsme pořád zavření doma, a když se pokusím někam odejít, Zdeněk se najednou hrozně vyptává. A já nechci riskovat víc, než je zdrávo.