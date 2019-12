Make-up trendy pro jaro 2020: Hodně lesku, bílé linky i neonové barvy

Nevinnost na líčkách

Post-obličejová záře, tak nazývají stylisté make-up, jehož základem je perfektně upravená pleť. Nikoliv však matná, ale zdravě lesklá (na patřičných místech) a jakoby šťavnatá. Trendem budou lehounké make-upy, bronzery a jemňounký nádech simulující nevinné červenání. To je rozhodně in a směle mu můžete dát v roce 2020 přednost i před jinak oblíbeným bronzerem. Stylisté na New York Fashion Weeku použili načervenalou i na lícní kosti a lehce jí přejeli dále po tvářích až nahoru kolem očí, čímž docílili dramatického efektu.