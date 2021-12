Malá prsa jako terč posměchu? Tyto slavné ženy se za ně nestydí!

V 90. letech, kdy na vrcholu modelingového byznysu zářily sošné topmodelky s plnými křivkami jako Cindy Crawford nebo Naomi Campbell, byla drobná Kate Moss s téměř chlapeckou postavou jakýmsi zjevením. To ji ale neodradilo a zařadila se na pomyslnou nejvyšší příčku vedle ostatních slavných topmodelek, s nimiž kralovala dlouhá léta. A dodnes se Kate Moss sem tam na přehlídkách objeví! Své drobné vnady nikdy neskrývala a nestyděla se za ně, ostatně nebylo za co a není ani v současnosti.

Keira Knightley

Keira Knightley patří mezi nejúspěšnější herečky současnosti. Rok co rok můžete její herecký výkon sledovat na Vánoce v romantické komedii Láska nebeská, zazářila ale i v Pirátech z Karibiku a dalších filmech jako Vévodkyně, Pýcha a předsudek nebo Anna Karenina. Co se týče ženských tvarů, byla příroda k této herečce opravdu skoupá. Extrémní štíhlost v kombinaci s laním pohledem je ale přesně to, co se semklo v pro herečku typickou a nezaměnitelnou křehkost, kdy by větší prsa byla akorát tak rušivým elementem.