Malé černé, třpytivé i vánoční koktejlky: Jak se slavnostně obléct na Štědrý den?

S opět se zhoršující situací ohledně koronaviru se pravděpodobně pro letošek budeme muset rozloučit s bujarou oslavou Silvestra a k němu náležícím zářivým a třpytivým outfitem. Nebo ne? Vsaďte vše na jednu kartu a slavnostní look si užijte na Štědrý večer! Tady je více jak třicítka slavnostních šatů z aktuálních kolekcí.

Koktejlky či plisované šaty

Pokud se chcete držet při zemi a zachovat si decentní vzhled, můžete zvolit klasické malé černé, kterými se snad nic nedá zkazit a nikdy nevyjdou z módy. Chcete-li jim dodat trochu lesku, zvolte takové, které jsou ozdobené flitry nebo štrasem.

Jestli vás černá barva nudí, zaměřte se na barvy Vánoc zelenou nebo červenou, záleží na tom, ve které se budete cítit lépe. Obléct můžete koktejlky v těchto tónech nebo si vybrat stále tolik oblíbené plisované kousky, klidně v midi délce.

Chcete-li však zářit stejně jako vánoční stromeček a mrzí vás, že se do flitrů a třpytek nebudete moct obléknout na silvestra, využijte Štědrý večer. Oblékněte se do zářivých a lesklých šatů v kovových tónech nebo ve vánočních barvách a užijte si je tak, jako by byl poslední den v roce!

Inspiraci najdete v naší galerii.

Jaké šaty lichotí všem postavám? Podívejte se na video: