Maliny a ostružiny jsou skvělé na pečení: Zkuste koláč, muffiny i dort

Šťavnaté, nakyslé a voňavé, takové jsou plody vrcholného léta, které budou fantastické všude, kam je přidáte.

Kynutý malinový koláč s krémem

Nebojte se udělat rovnou dvojnásobné množství na velký plech. Tahle dobrota hned zmizí.

Suroviny (na 9 kusů):

Na těsto:

1/4 kostky droždí

3 lžíce mléka

225 g hladké mouky

1 vejce

50 g cukru

1 vanilkový cukr

špetka soli

75 g másla

Na náplň:

šťáva z kůry 1 citronu

2 vejce

2 lžičky vanilkového pudinkového prášku

50 g moučkového cukru

300 g zakysané smetany

2 lžíce zavařeniny

30 g másla + na formu

asi 750 g ovoce (rebarbora, maliny, ostružiny, jahody)

Už jste slyšeli o veganském sněhu z nálevu cizrny? Jak ho vyrobit, najdete na videu:

POSTUP:

Vlažné suroviny na těsto zpracujte (bez zadělávání kvásku) na hladké, nelepivé těsto a dejte ho na 30 minut do chladu. Pak ho vyválejte na velikost formy, tu vymažte a těsto do ní vložte. Dejte zase do chladu. Smíchejte šťávu a kůru s vejci, pudinkem, cukrem a smetanou. Korpus potřete zavařeninou, poklaďte ovocem a zalijte krémem. Poklaďte pokrájeným máslem a při 180 °C pečte 35 až 40 minut.

TIP: V zimě bude chutnat i s kompotovaným ovocem.

Makový dort s malinami

Vypadá fantasticky a stejně tak i chutná. Určitě se hodí i na oslavu.

Suroviny (na 16 kusů):

600 g malin

240 g cukru

2 vejce

100 ml oleje

100 ml pomerančové šťávy

150 g hladké mouky

1 lžíce kakaa

1/2 sáčku kypřicího prášku

2 balení červeného dortového želé

400 g smetany ke šlehání

1 vanilkový cukr

2 balení ztužovače šlehačky

2 lžíce mletého máku

POSTUP:

Nejdříve nasypte 80 g cukru na 500 g malin a nechte stát (přes noc, aby pustily šťávu). Vejce šlehejte se 125 g cukru do pěny, přimíchejte olej a pomerančovou šťávu. Mouku prosejte s kakaem a práškem a vmíchejte je k vaječné směsi. Těsto přesuňte do vymazané formy o průměru 26 cm a při 200 °C pečte 20 až 25 minut. Po 10 minutách vyjměte korpus, nechte vychladnout a pak zase dejte do čisté formy.

Maliny sceďte a šťávu doplňte do 450 ml vodou nebo ovocnou šťávou, přidejte zbylý cukr a podle návodu připravte červené želé. Vmíchejte do něj odkapané maliny a po lžících dávejte na korpus. Nechte 30 minut v ledničce. Pak vyšlehejte smetanu s vanilkovým cukrem a ztužovačem a vmíchejte mák. Krém natřete na želé a nechte ztuhnout. Před podáváním ozdobte zbylými malinami.

TIP: Pokud se bojíte, že by se želé vsáklo do korpusu, potřete ho nejdřív několika lžícemi marmelády.

Piškotová roláda s malinami

Suroviny (na 10 kusů):

Na piškot:

4 vejce

125 g cukru + na utěrku

1 vanilkový cukr

125 g hladké mouky

Na náplň:

150 g lučiny

300 g smetanového jogurtu

75 g moučkového cukru

6 plátků želatiny

2 lžíce rybízového likéru

250 ml smetany ke šlehání

400 g malin

POSTUP:

Vejce šlehejte se 2 lžícemi vlažné vody, přisypávejte oba cukry, poprašte prosátou moukou a promíchejte. Natřete na plech vyložený pečicím papírem a při 200 °C pečte 12 až 15 minut. Pak překlopte na utěrku posypanou cukrem, stáhněte papír a srolujte.

Prošlehejte lučinu, jogurt a cukr, želatinu namočte do vody. Až změkne, rozpusťte ji v zahřátém likéru a přimíchejte do krému, nakonec vmíchejte ušlehanou smetanu. Krémem potřete roládu, posypte 300 g malin a srolujte. Nechte v ledničce přes noc, pak ozdobte zbývajícím ovocem a krájejte na plátky.

Obláčky s ostružinovou omáčkou

Upečte si je dopředu. Až přijde návštěva, připravte ostružinovou omáčku a podávejte.

Suroviny (na 6 kusů):

Na obláčky:

4 bílky

225 g jemného pískového cukru

2 lžičky škrobu

1 lžička octa

Na omáčku:

400 g směsi ovoce (ostružiny, rybíz, borůvky)

3–4 lžíce cukru

1 lžička škrobu

mandlové plátky na ozdobu

POSTUP:

Elektrickým šlehačem šlehejte bílky v suché nádobě, jakmile začnou bělat, pramínkem do nich zapracujte cukr, pak poprašte prosátým škrobem a pokapejte octem, dál šlehejte dotuha. Na plech vyložený papírem naneste lžícemi 6 bílkových hnízd, vložte do trouby vyhřáté na 130 °C a nechte 2 hodiny sušit.

Na omáčku povařte ostružiny a další ovoce smíchané s cukrem a poprášené škrobem tak, aby ovoce trochu změklo a omáčka nebyla úplně tekutá. Omáčkou pak polijte hnízda a posypte mandlemi.

Malinové muffiny

Suroviny (na 12 kusů):

250 g hladké mouky

2 lžičky kypřicího prášku

100 g cukru

1 vanilkový cukr

špetka soli

170 ml mléka

1 vejce

50 ml oleje

100 g malin

70 g bílé čokolády

moučkový cukr na poprášení

POSTUP:

Do jedné mísy dejte mouku, prášek, oba cukry, sůl a dobře promíchejte. V druhé misce promíchejte olej s mlékem a vejcem, obě hmoty spojte v těsto. Pak do něj vmíchejte na kousky posekanou čokoládu a zlehka zapravte maliny. Moc nepromíchávejte, aby se nerozpadly. Těstem naplňte vymazanou formu a při 180 °C pečte asi 25 minut. Po upečení muffiny posypte moučkovým cukrem.

Mřížkový ostružinový koláč

Mřížku nebo lístky z těsta na povrchu můžete klidně vynechat, a ušetřit si tak práci. Ale na druhou stranu s nimi bude koláč vypadat jako z pohádky. Mřížkový koláč je prostě klasika.

Suroviny (na 16 kusů):

Na těsto:

240 g hladké mouky

2 lžíce cukru

160 g másla

4–5 lžic studené vody

Na náplň:

400 g ostružin

3 vejce

300 ml smetany ke šlehání

60 g cukru

2 lžíce tuzemáku

POSTUP:

Suroviny na těsto zpracujte a rozdělte na dvě části (1/3 a 2/3), zabalte a dejte chladit na 30 minut. Pak vyválejte na 30 cm, placku vložte do hlubší formy, propíchejte dno, zakryjte papírem a suchými luštěninami a pečte při 220 °C 10 minut, odstraňte papír a luštěniny a pečte dalších 10 minut. Poté poklaďte ostružinami, zalijte náplní umíchanou z vajec, smetany, cukru a rumu. Ze zbytku těsta vykrajujte lístky a ozdobte jimi koláč. Při 180 °C pečte asi 30 minut.