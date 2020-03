Mall.tv odvysílá živě koncerty PSH a Zrní, představení Vosto5 nebo Divadla Na zábradlí

Sérii živých koncertů skupin PSH, Zrní nebo WWW, představení Divadla Vosto5, Divadla Na zábradlí i Cirku La Putyka, talk show českých komiček Ivy Pazderkové a Adély Elbel zařazuje pod názvem #kulturažije od středy 18. března do svého vysílání Mall.tv. Spolu s nimi nabídne divákům i záznamy her Černá díra Dejvického divadla a Bláznivý Petříček.

Reaguje tím na aktuální situaci, jež se dotýká řady kulturních institucí a umělců existenciálně nebo dokonce existenčně. Coby internetová televize chce využít svou technologii, produkční a vysílací kapacity ve prospěch účinkujících i jejich fanoušků. Stejně jako oni si totiž uvědomuje pravý význam slova kultura a chce ho naplňovat. Ve svém původním latinském významu je „tím, co je třeba pěstovat“.

Název speciálního vysílání Mall.tv #kulturažije je víc než příznačným. Nejenže jeho prostřednictvím ožívají prázdná pódia a jeviště, ale živý je také jeho program. Ten spontánně odstartovala pouhý den po vyhlášení zákazu akcí s účastí nad 100 osob domluva internetové televize s divadelním souborem Cirk La Putyka, který odehrál představení Memories of Fools v původně plánovaném čase, „jen“ před prázdným hledištěm. O osmačtyřicet hodin později si v přímém přenosu zarapovali Prago Union a začalo být zřejmé, že nezůstane jen u nich.

„Naše pořady a seriály jsme vždycky vytvářeli s ohledem na diváky i tvůrce. To platí i v případě #kulturažije. Pokud se jako internetová televize můžeme podílet na dobré věci a pomoct těm, kteří ze dne na den přišli o práci i zábavu, chceme to udělat a vážíme si každého, kdo do toho chce jít s námi. Samozřejmě, aniž bychom se chovali nezodpovědně, nebo nerespektovali mimořádná opatření,“ říká Lukáš Záhoř, šéfproducent internetové televize Mall.tv.

Ta se spojila s dárcovskou platformou Donio, která vystupujícím na webu www.donio.cz/kulturazije zprostředkuje také finanční podporu. Bezplatně jim založí sbírky a následně z nich vyplatí 100 % vybraných peněz. Diváci tak budou moct své oblíbence nejen vidět, ale přispět jim libovolnou částkou na další tvůrčí činnost.

Od středy 18. března postupně odvysílá Mall.tv živě pod názvem #kulturažije koncerty kapel PSH, Zrní, WWW, The Atavists, Hentai Corporation, Noisy Pots nebo tria Maniak, Prideny, DJ Black Angelika, inscenace Divadla Vosto5, Divadla Na Zábradlí, Cirku La Putyka, Divadla Viola, přednášky Centra architektury a městského plánování (CAMP), talk show Ivy Pazderkové a Adély Elbel a další akce.

Program, jehož součástí budou i záznamy her Bláznivý Petříček a Černá díra Dejvického divadla, bude možné sledovat zdarma v Česku i na Slovensku na www.mall.tv, v mobilních a Smart TV aplikacích (Samsung, LG, Apple TV a Android TV). Změny v něm jsou vyhrazeny pro nepředvídatelnost současného vývoje a další zájemce o spolupráci, kteří se stále mohou hlásit na webu internetové televize. Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na Facebooku, Instagramu a Twitteru @malltelevize.