Maminka roku 2020 už příští středu! Pomůžete najít vítězku?

Už příští týden, ve středu 2. prosince večer, budeme znát vítězku letošního ročníku soutěže Maminka roku. Vy u toho můžete být s námi díky přenosu originálního vyhlášení, jaké tu ještě nebylo. A dokonce můžete přímo vy rozhodnout, kdo nakonec vyhraje.

Kdo bude Maminka roku? Devět finalistek se ve středu 2. prosince od sedmi večer utká na netradičním večeru o titul Maminka roku 2020.

Rádi bychom uspořádali klasické vyhlášení se spoustou hostů, objetí a lidské blízkosti, bohužel to kvůli pandemii nejde. Přesto věříme, že to i tak bude krásné! Pozvali jsme všechny finalistky a porotu do pražského Chateau Havel, a vy se tak můžete těšit na hodně netradiční finále!

Přímý přenos můžete sledovat na webu maminka.cz on-line a přitom poslat hlas své favoritce. Každý hlas se počítá. Už příští středu.

Hledáme Maminku blogerku, Maminku podnikatelku a Maminku hrdinku roku 2020. Odborná porota, složená ze zástupců inzertních partnerů soutěže, redakce časopisu Maminka a VIP patronek, vybere vítězku z každé kategorie.

Absolutní vítězka soutěže Maminka roku 2020 vzejde z hlasování diváků přímo během slavnostního večera – během živého přenosu se dozvíte, jak posílat hlasy mamince, které vítězství přejete ze všech nejvíc. A věřte nám, není to lehké rozhodování, všechny jsou skvělé! TADY se můžete podívat na jejich medailonky.

Finálové hlasování a samotné slavnostní vyhlášení soutěže proběhne 2. prosince 2020. Vítězky soutěže Maminka roku 2020 získají ceny v celkové hodnotě 800 000 korun. Všem finalistkám držíme palce.

Podívejte se na video k Mamince roku:

DOPIS OD ŠÉFREDAKTORKY

Moc vás zdravím z redakce časopisu Maminka, lépe řečeno ze svého home office. Původně jsme se měli sejít na slavnostním galavečeru, ale to vzhledem k atuálním proticovidovým opatření nejde. A tak nás i vás čeká něco dosud nevídaného. Online přenos, který jste ještě nikdy neviděli.

Žádné nudné předávání cen. Ale opravdový, napínavý večer, kterým vás provede Tomáš Klus. Ano, Tomáš Klus, který je člověk se srdcem na pravém místě. Ostatně jako všech devět finalistek tohoto projektu. Jejich silné i motivační příběhy Vás určitě zaujmou. TADY SE NA NĚ MŮŽETE PODÍVAT.



To je doják co? Kdo z nich by si podle Vás zasloužit titul Maminka roku 2020? O tom můžete během slavnostního večera ve středu 2. 12. od sedmi večer rozhodnout hlavně vy! Posílejte hlasy své favoritce, ponořte se s námi do silných emocí, které budou celému večeru vládnout. Sledujte online přenos. Slibuji vám, že se od obrazovky neodtrhnete!



Přeji vám krásný den a užijte si náš online přenos, kde nic není nemožné!



Srdečně Vaše



Alice, šéfredaktorka časopisu Maminka