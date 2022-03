Mámy ze seriálu Ulice: Které herečky už mají děti a kdo se na ně teprve chystá?

Úspěšným seriálem Ulice prošla celá řada hereček. Některé z nich jsou zkušenými maminkami, jiné porodily nedávno a další přivede na svět svého potomka už za pár týdnů. Všechny ale mají jasno: Být mámou je ta nejlepší role, která je mohla potkat!

Malvína Pachlová alias Šárka Pospíšilová V seriálu hraje kavárnici Šárku, která toho pravého zatím nepotkala, v soukromí je ale čerstvou maminkou dcery Enoly. „Tak jo… musím říct, že začínám chápat, proč ženy v těhotenství vyšilují kvůli tomu, jak se jejich tělo mění. Já jsem s tím v pohodě a vlastně ho dost obdivuju, jak to všechno zvládá,“ sdílela své těhotenské pocity Malvína. A jaké jsou její pocity coby čerstvé maminky? „Jsou dny, kdy je to těžší. Už jsem nějaký ten propad měla… Pocit, že jsem asi nejhorší máma na světě. Ale další den je zase úplně jinej. Je fascinující, jak se to mění. Je to vlastně neuvěřitelný! Já jsem MÁMA… Pořád to nějak nechápu, ale je to teda nádherný!“ vyznala se herečka na Instagramu. Co se děje v těhotenství s pletí? Podívejte se na video:

Aneta Krejčíková alias Gábina Pumrová Do Ulice se vrátila po mateřské pauze, její role mámy dospívajícího syna a módní návrhářky tak dostane větší prostor. V seriálu se momentálně potýká se zdravotními problémy, tak trochu vede boj se svými vykutálenými rodiči a vypadá to, že našla i novou lásku. Co si představitelka Gábiny myslí o disciplíně jménem mateřství? „Ano, je to záhul a velká zkouška partnerskýho vztahu. OBROVSKÁ. Ale… Taky to máte, že po dvaceti minutách, co s dětma nejste, projíždíte fotky a videa a vlastně už se strašně těšíte, až je zase pomuchláte? To je ta bezpodmínečná láska!“ nechala se slyšet maminka syna Bena a dcery Toničky. Rozchody v době těhotenství: Svobodné matky Klum, Hurley i Richards Rozchody jsou složité i v případě, že jste slavná hvězda, která si z…

Markéta Stehlíková alias Karla Taubrová Seriálová policistka a dvojnásobná maminka dvou malých nezbedů v Ulici momentálně zažívá nejedno drama. Po mateřské se Karla vrátila do práce, navíc se tak trochu zamilovala do mladého muže, kterému pomáhá s psaním scénáře. Ve skutečnosti je herečka Markéta Stehlíková mámou dcery Josefiny. Markéta má mladšího bratra, a když byla mladší, hlídala všechny děti v rodině. Možná právě proto po těch vlastních toužila už od patnácti. Když se jí před třicítkou narodila Josefina, byla šťastná. O druhém dítěti ale prý nepřemýšlí, v roli matky jedináčka je jí dobře. „Na rozdíl od Karly si večer můžu dát prosecco,“ řekla trefně Markéta. Děti krásných topmodelek: Čí potomci podědili krásu a dali se na modeling? 23 1 Éra slavných topmodelek devadesátých let je sice už dávno pryč, tyto…

Eliška Bakušová alias Bára Klímová Představitelka Báry, která se stala obětí znásilnění, je momentálně na mateřské, ale v Ulici se brzo objeví. Dcera známého herce Miroslava Hanuše je maminkou chlapečka, kterého oslovuje „Véčko“. „Třeba už víme, že ventilátor v koupelně je nejlepší uspávadlo a že psí chůvička je taky chůvička. Ovšem nejdůležitějším poznáním a heslem do nepohody je: Každý den je jiný. A to je pro mě po tý nekonečný karanténě to vůbec nejkrásnější. Pravda, dost často mateřství vůbec nepobírám. Třeba když je pět ráno a Véčko řve. Nebo když je pět večer a Véčko řve. Nenechte se ale zmást! Véčko je totálně nejhodnější mimino a my nemůžeme bejt šťastnější,“ napsala Eliška nedávno na svém Instagramu. Smutek nejen v Hollywoodu: Slavné osobnosti, které ztratily své děti 10 Jak se říká, smrt si nevybírá. Tragédie v rodině se stávají nejen…

Eva Hacurová alias Alice Hnátková Téma rodičovství je v Ulici hodně aktuální. Motorkářce Alici totiž začínají tikat biologické hodiny, ale podstatně starší Bedřich už se na další dítě necítí. Jak to dopadne? Je možné, že se v seriálu bude stejně jako v soukromí brzo řešit rostoucí bříško. Eva totiž čeká holčičku! „Naše rodina by se měla rozšířit do konce dubna, ale kdo ví, malá určitě pozná, kdy bude ten správný čas.“ Nastávající maminka už ví i jméno holčičky, které prý bude poměrně netradiční, ale zatím si je chce nechat pro sebe. Už teď má představu o tom, kdy by se mohla vrátit do práce: „Herectví miluju a věřím, že se brzy do práce vrátím. Jak to bude s mojí postavou v Ulici vám zatím neprozradím, brzy se vše dozvíte,“ řekla Eva s úsměvem. Aniston, Cattrall, Mirren: Které slavné ženy se nestaly matkami? 14 Většina žen od určitého věku začne toužit po potomcích. Některé se…