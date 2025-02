NELA (40): Můj manžel je nesnesitelný, nechce k nám chodit už ani moje rodina

Před dvěma roky se Janin muž stal úspěšným podnikatelem. Sláva mu stoupla do hlavy a Janě rapidně ubylo přátel. Dnes už k nim nechodí ani její rodina.

Už když jsem si Pavla brala, měl k němu každý jízlivou připomínku. Nikdo si ho pořádně neoblíbil. Je pravda, že můj manžel je celkem svérázný člověk prudké povahy a má svůj zvláštní smysl pro humor, který je ne vždycky všem sympatický, ale tohle k němu prostě patří. Čím byl ale Pavel úspěšnější v práci, tím nesnesitelnější byl pro své okolí. Postupně se s námi lidi nechtěli už tolik vídat. Manželovo chování jim začalo čím dál víc vadit.

Myslí si, že si všechny koupí. Nejenže rozhazuje peníze, ale pořád poučuje, moralizuje, je arogantní a často uráží. A co víc, ke stejnému chování vede i naše děti. Jednou mě překvapily hláškou, že na úklid mají lidi nebo že s obyčejnou prodavačkou se nehodlají vybavovat. Navíc mi dává jasně najevo, že příjem z mojí práce jako rodina vůbec nepotřebujeme. Já pracuju z domu, a to spíš jen tak pro zábavu, což on moc dobře ví.

Nikdo k nám nechce chodit, protože se u nás necítí dobře. Už odehnal všechny moje kamarádky. Když s ním některá z nich nesouhlasila, hned dělal scény. Teď už se to týká i mé rodiny… Moji rodiče nás úplně přestali navštěvovat, protože prý nehodlají přihlížet tomu, jak se po mně Pavel vozí. Sestra se mnou nemluví, protože jejího muže nazval pitomým dělníkem. Podařilo se mu rozbít všechny vztahy, které jsem s lidmi roky budovala.

Nevím, co mám dál dělat, a dokonce jsem začala zvažovat rozvod. Čím dál častěji nad tímto řešením přemýšlím, protože já se v téhle zlaté kleci jednoduše dusím. Když se mu snažím postavit a oponovat, směje se mi do očí a neustále mi připomíná, že bez něj jsem úplná nula.

Začínám si pokládat otázky, jestli by mi opravdu nebylo lépe bez něj, ale na druhou stranu přece jen už jsem si zvykla na jistý komfort a moc si neumím představit, jak bych vše zvládala spolu s dvěma dětmi. Připadám si jak v bludném kruhu…