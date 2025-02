Bára (40): Když měl syn rok, manžel se přiznal k nevěře a nemanželskému dítěti

Mám za sebou jedno bezdětné a velmi nevyvedené manželství, těžkou nemoc a mnoho let čekání na vytoužené miminko s druhým manželem.

Zkrátím to; podruhé jsem se vdala ve čtyřiatřiceti letech a poprvé otěhotněla v osmatřiceti letech. Mé těhotenství byl dle lékařů zázrak, onkologické onemocnění, které jsem prodělala, zanechalo v mém těle trvalé následky.

Další miminko bych tedy vzhledem k věku a anamnéze už rozhodně neriskovala. A tak se mi den po mých devětatřicátých narozeninách narodil zdravý syn a já byla nesmírně šťastná.

Rok uběhl jako voda a já měla za pár dní oslavit kulaté narozeniny. „Dárek“, který jsem poněkud předčasně obdržela, byl velmi adrenalinový. Manžel už nevydržel se svým svědomím a přiznal se mi, že před rokem a deseti měsíci udělal obrovskou životní chybu.

Na víkendové firemní akci mi byl nevěrný se svou asistentkou – oba byli opilí a oba úletu litovali. Kolegyně dokonce měsíc nato z firmy odešla. Manželovu asistentku jsem letmo znala několik let, nikdy neholdovala alkoholu, poctivá, slušná, věřící katolička a také zasnoubená… Co víc bych si od hezké asistentky svého muže mohla přát! Jenže jak vidno, i věřící, zasnoubené, spořádané asistentky nemusí být andělé.

Myslím, že s jednorázovou nevěrou by se mi můj jinak rozumný chlap nikdy nesvěřil, pokud by tedy neměla trvalé následky – k čemu by to také bylo? Jenže slečna otěhotněla a měsíc před mým porodem porodila chlapečka. S otcovstvím si byla naprosto jistá.

Nicméně od mého manžela nic nechtěla. Její přítel věděl, že dítě není jeho, ale své snoubence odpustil a v rodném listě je zapsán jako otec chlapečka. Nicméně chce, aby se hoch jednou dověděl, kdo je jeho pokrevní táta – on sám vlastního otce nikdy nepoznal, a tak mu to přijde důležité a férové.

Já celou věc prožívala pochopitelně hodně emocionálně, velmi mi pomohla má nejlepší kamarádka, která mně i malému poskytla na sedm dní azyl u sebe v penziónu, abych si během onoho týdne v krásné šumavské přírodě mohla srovnat vše v hlavě. Muž mi volal každý den snad desetkrát, strašně se tehdy bál, že ho opustím. Neopustila jsem ho a odpustila jsem mu.

Jednorázovou nevěru – úlet v žádném případě nezlehčuji, je to vždy podraz a rána pod pás, ale řekla jsem si, že v životě se stávají daleko horší věci. Mnohem nezodpovědnější bylo, že se ti dva nechránili! Nicméně vše špatné je k něčemu dobré. Možná to bude znít tak trochu šíleně..., ale díky manželově nevěře má náš Honzík brášku, kterého možná jednou pozná.

Sama jsem strašně moc ráda, že mám sestru, s níž mám pěkný vztah, a vnímám, jak manželovi, který je jedináček, sourozenec a rodina strašně chybí. Přemýšlím o tom, že třeba až se jednoho dne kluci poznají, padnou si do noty a budou si rozumět – ostatně krev není voda, a když jsem druhého manželova syna viděla na fotce, musím říct, že mému muži a našemu Jendovi z oka vypadl. Moc doufám, že tento příběh, který bude mít jistě ještě dlouhé pokračování, dopadne nakonec dobře pro nás všechny.