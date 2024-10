Adriana (30): Manžel mě podvádí se svou kolegyní. Má o 15 let víc než já!

Zjistit, že vás partner podvádí, je samo o sobě hrozné. Ale když se ukáže, že milenka je o patnáct let starší než vy, to je teprve šok. Přesně to se mi stalo a já vůbec nevím, jak s tím bojovat - jestli to má ještě vůbec smysl.

Jakuba jsem poznala hodně mladá; bylo mi teprve dvaadvacet let. On je o osm let starší a láska to byla jako trám. Všechno nabralo hodně rychlý spád, a než jsem se nadála, byla jsem po půl roce vztahu těhotná a svatbu jsme stihli jen tak tak. Jakub byl ale šťastný, tvrdil, že nemohlo přijít nic lepšího než já a náš malý syn. Po dvou letech přibyla ještě dcera a donedávna jsem měla pocit, že žijeme jako šťastná a spokojená rodina, které nic nechybí.

Před Jakubem jsem měla jen pár kratších vztahů, on byl moje první opravdová láska a já vždycky počítala s tím, že zůstane taky jediná. On občas žertem tvrdil, že mu jednou uteču s někým mladším, protože jsem si ještě nic neužila, kdežto on už se vybouřil a rodinnou pohodou dovede opravdu ocenit.

Zpětně se těm slovům můžu jen hořce smát. Je mi třicet, obě děti už chodí do školy, jsem v nejlepším věku, starám se o sebe, po letech na mateřské konečně můžu něco dokázat i v práci, a místo toho přišla bomba, která mi zamávala celým životem.

Kvůli práci jsem si ho možná méně všímala

Je pravda, že kdybych byla všímavější, mohla jsem nějaké podezření mít mnohem dřív. Jakub se začal chovat jinak. Nebyly to žádné okaté změny, ale vnímavá manželka by zkrátka viděla, že je to v posteli trochu jiné, že je v práci nějak víc a že někdy srší skvělou náladou a jindy naopak vůbec nepromluví. Jenže já se po víc než pěti letech, kdy jsem byla s dětmi doma, strašně těšila do práce. Měla jsem štěstí, že jsem hned našla takovou, která mě hodně bavila, a snažila jsem se být co nejlepší, abych rozptýlila pochyby, že matka dvou malých dětí na to nebude stačit.

A tak jsem možná v posledních měsících manžela trochu zanedbávala. Ne ve smyslu, že by neměl uvařeno nebo čisté oblečení, to jsem všechno zvládala, zkrátka jsem zřejmě nebyla ta chápající naslouchavá žena, když přišel ze své práce a chtěl mi něco povídat. Měla jsem plnou hlavu té svojí a trochu mě štvalo, že se o ni Jakub nezajímá. Pro něj zkrátka práce v cestovní kanceláři byla něco příliš obyčejného, když on ve firmě,kde pracuje, dávno patří k nejvyššímu vedení.

Můj muž to proto vyřešil po svém; našel si v práci milenku. A jak jsem se o tom dozvěděla? Nějaký dobrák mi anonymně poslal email na pracovní adresu, kterou není těžké zjistit na internetu. Dodnes netuším, kdo to byl, emailová adresa byla nicneříkající a v textu stálo jen: „Manžel tě podvádí s kolegyní z práce.“

Vůbec jsem nevěděla, co s tou informací dělat, chtěla jsem to považovat za nějaký hloupý žert, jenže to nešlo, v hlavě už to zkrátka šrotovalo. Asi týden jsem byla jak na jehlách, Jakuba pořád pozorovala, až jsem sama sebe přesvědčila, že je mi opravdu nevěrný. A začala jsem pátrat. Nedalo to moc práce, stačilo, aby jednou zapomněl mobil na stole, když šel do sprchy (vůbec mi dosud nebylo divné, že si ho tam nosí jindy s sebou), a já mu ho rychle projela. Nebyly tam sice žádné smsky, zato bezpočet hovorů s kontaktem nazvaným Honza –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ práce. Co jsem věděla, manžel žádného kolegu Honzu, o kterém by někdy mluvil, neměl.

Nakonec jsem se snížila k tomu, že jsem ho šla jednou vpodvečer, když hlásil, že se v práci zdrží, překvapit. Vzala jsem děti a šli jsme tatínka navštívit. Ne že bychom ho přistihli v choulostivé situaci, ovšem stačilo vidět, jak je nerad, že tam jsme, a jak se pořád nervózně na recepci rozhlíží, abych si byla vpodstatě jistá. Pak kolem nás prošla žena, kterou jsem odhadla na nějakých čtyřicet nebo možná i víc let, a to, jak se na sebe podívali, mi zkrátka nemohlo uniknout. Zvedl se mi žaludek. To snad ne!

Nedokážu si představit, jak tohle překonat

Před dětmi jsem se udržela, a když večer Jakub dorazil a byl podezřele předstíraně veselý, uhodila jsem na něj. „Tak to vyklop. Jak dlouho už to trvá?!“ Nejdřív se tvářil nechápavě, pak ještě chvíli zapíral, ale nakonec rezignoval. Prý asi půl roku. Nevěřila jsem vlastním uším! A ještě víc, když začal koktat, že já jsem si ho zkrátka nevšímala, že jsem pořád mluvila jen o té své cestovce, ale o něj se vůbec nezajímala, kdežto Jana chápe, jak to má on občas těžké, a navíc je proti mně opravdu dospělá ženská, zkrátka si rozumějí!

Já, matka dvou školáků, jeho dětí, jsem mu připadala nedospělá?! To mě nadzvedlo, a když se ukázalo, že mého 38letého manžela více přitahuje 45letá (!) žena než jeho sotva třicetiletá manželka, už jsem se jen bezmocně rozbrečela. Jakub se mi začal všemožně omlouvat s tím, že je z toho sám nešťastný, že tohle rozhodně nechtěl a že nemá v plánu rozbíjet rodinu, že se prostě potřeboval jen odreagovat. „To už se ale odreagováváš nějak moc dlouho!“ křičela jsem.

Od té doby máme tichou domácnost. Jakub slíbil, že vztah okamžitě ukončí, a tvrdí, že už to udělal. Já mu ale nějak nevěřím. Vždyť s tou ženou pracuje, jak by to mohlo jen tak bez problémů skončit? Kdyby měl jednorázový úlet a s nějakou se někde vyspal, asi bych to po čase překousla. Ale půlroční poměr, to je něco úplně jiného. A to, jak ho odůvodnil, to, co je ona zač, mě vysloveně uráží.

Děti nic netuší a já přemýšlím, co dělat. Nechci je připravit o tátu, Jakuba mám pořád ráda, po pravdě si ale nedokážu představit, že po tomhle bychom to ještě mohli nějak dát do pořádku.