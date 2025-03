LUCIE (41): Můj manžel spáchal sebevraždu, jeho rodiče mě obviňují z něvěry

Před deseti lety by mě ani v nejhorším snu nenapadlo, jak se můj život od základu změní… Žila jsem tehdy ještě s bývalým manželem. Byli jsme v tu dobu spolu čtyři roky a plánovali si společnou budoucnost a rodinu.

S miminkem se nám to bohužel delší dobu nedařilo. Zdálo se, že chyba bude na mé straně, proto jsem podstoupila veškerá možná i nemožná vyšetření včetně laparoskopie. Jinak se zdálo, že žijeme obyčejný, všední život.

Postupem času se u manžela začala projevovat žárlivost. Nejprve jen v náznacích, které spíše než já vnímalo mé okolí. Brala jsem to tak, že mému partnerovi na mně záleží, a tak žárlí, ale postupem času se jeho žárlení začalo stupňovat.

Můj život se omezil na chození do práce, na nákup a hned domů. Přestala jsem se stýkat s přáteli, protože bych z kávy se sestrou, natož s kamarádkou, neměla prakticky nic. Proč? Během kávy, která trvala přibližně hodinu, jsem měla i osm telefonátů od manžela, vždy pod nějakou záminkou (aby měl kontrolu, kde jsem). Jestli má jít ven se psem, zda má nakoupit a tak podobně.

Že bych se mohla zpozdit o pět minut? To neexistovalo! Pak za mnou začal chodit do práce a nosil jako záminku malé pozornosti. Už i má šéfová si toho všimla. Jenže já se pořád snažila brát jeho chování jako projev lásky. Nikdy jsem mu nedala nejmenší důvod k žárlivosti.

Došlo to tak daleko, že zinscenoval i údajnou nevěru… Měl totiž dva telefony, jeden soukromý a jeden služební. Z toho služebního, kde předtím vyměnil sim kartu, si sám sobě poslal na ten soukromý zprávu: „Ať ta tvoje nechá toho mého být“ a předložil mi mobil s otázkou, co to má znamenat.

Nechápala jsem vůbec, o co jde. Řekla jsem mu, ať ihned zavolá zpět. Samozřejmě číslo bylo nedostupné. Další den přišla nová SMS se slovy „Já si s tebou nechci povídat.“ Opět jsem trvala na zpětném telefonátu. A zase bez úspěchu. Netušila jsem, že za pár dnů prožiju to, co bych nepřála nikomu na světě…

Sestra mě v ten osudný den přivezla z práce a já spěchala udělat večeři. K mému překvapení byl už manžel doma. Vypadal divně. Měl červené oči a neskutečně bledou tvář. Ptala jsem se, co se stalo. Ani si nepamatuji, co mi tenkrát odpověděl. Bloumal po bytě, což nikdy nedělal. Pustila jsem se bleskově do přípravy jídla, když najednou zmizel do vedlejšího pokoje. Šla jsem se podívat, co dělá.

K mému zděšení stál ve vedlejší místnosti v okně! V tu chvíli mě zamrazilo. Stáhla jsem ho zpátky k sobě a okamžitě volala sestře, aby hned přijela. Ptala jsem se, co ho to popadlo. Odpověděl jen, že ví, že to pokazil, a pak následovalo přiznání k těm divným esemeskám.

Dotáhla jsem ho do kuchyně, abych dodělala jídlo, a modlila se, aby sestra dorazila co nejdřív a mohly jsme všechno probrat. Jen co jsem se ale otočila, byl zase v okně. Klepala jsem se strachy. Tentokrát jsem už byla hrubá a naštvaná. Chytila jsem ho za triko a podruhé strhla zpět. Křičela jsem na něj, co to dělá a jestli chce zahodit náš život kvůli takové hlouposti (později se ukázalo, že v tom byly i pracovní záležitosti).

Konečně přišla sestra. Ale ani její přítomnost nedokázala zabránit neštěstí, které následovalo. Už bylo na cokoliv pozdě. Můj muž byl naprosto odhodlaný. Rozběhl se a vyskočil z okna pátého patra. Ve vteřině se mi zhroutil celý svět. Všechno, co jsme budovali, bylo nenávratně pryč. Zhroutila jsem se…

Trvalo mi několik let, než jsem se z tragické události oklepala. Dnes už jsem znovu vdaná a máme se současným manželem dvouletou dcerku. Manžel o mé minulosti ví a moc mi pomohl to překonat. Jenže i přes snahu rodiny nelze zapomenout.

Obzvlášť proto, že rodiče zesnulého manžela mi jeho smrt pořád dávají za vinu, protože si tehdy přečetli ty došlé esemesky, které mě „usvědčují“ z nevěry. Dokonce mi posílali výhružné a vulgární SMS zprávy a dodnes na mě hází špínu. Jenže já mám svědomí čisté!