IVA (62): Manžel dává všechno dceři, na syna i na mě kašle

Většinou to bývá tak, že otcové touží mít syna, aby měli svého následovníka. V naší rodině je ale všechno jinak. Syn byl prvorozený a nemůžu říct, že by z něj můj manžel neměl radost. Samozřejmě se radoval, že má zdravé, krásné dítě, později ho učil jezdit na kole, hrál s ním fotbal a dělal všechny ty věci, které tatínkové se svými syny běžně dělají. Ale od začátku toužil po holčičce, prostě chtěl malou princeznu. Jenže po těžkém porodu jsem dlouho nemohla otěhotnět a doktoři mi nedávali příliš velkou naději, že by se to ještě někdy změnilo.

Když bylo synovi deset let, stal se zázrak a já jsem znovu otěhotněla. Manžel byl nadšený a těšil se na holčičku. Těhotenství bylo opravdu náročné, protože vzhledem k předchozím komplikacím jsem byla neustále pod dozorem a v podstatě celých devět měsíců jsem musela trávit na lůžku. Myslela jsem, že to nikdy neskončí, ale jelikož jsem po druhém dítěti toužila také, poslouchala jsem lékaře a jejich doporučení na slovo. Naštěstí nakonec těhotenství proběhlo v pořádku a manžel se konečně dočkal vytoužené holčičky.

Jenže od té doby pro Karla – to je můj manžel – přestal existovat okolní svět. Na prvním místě byla Kristýnka a všechno se točilo jen kolem ní. Náš syn byl v pozadí a dost těžce to nesl. Ne, že by na něj Karel zapomněl úplně, ale věnoval se mu, jen když mu náhodou zbyl čas. Malý Kája tím pochopitelně trpěl, ale Karel si nedal nic říct.

Kristýnka dostala, na co si vzpomněla, na dovolenou se jezdilo zásadně tam, kam se chtělo jí, a každé její přání bylo předem splněno. Snažila jsem se Karlovu příšernou výchovu mírnit, aby z ní nevyrostla rozmazlená a neschopná ženská, ale moc prostoru jsem nedostala. A to se také v dospělosti projevilo.

Kristýna se dostala na vysokou školu, a ačkoliv je naše město jen necelých sto kilometrů daleko, což se dá pohodlně zvládnout autobusem, zvlášť když je člověk mladý, Karel jí koupil auto a platil jí benzín, aby měla cesty co nejpohodlnější. Vůbec ho nezajímalo, že naše auto začíná být na rozsypání a ani argument, že syn Kája celou vysokou dojížděl na druhý konec republiky vlakem, ho také nezajímal.

Stejné to bylo o prázdninách, zatímco Káju manžel posílal do zahraničí na brigády, aby se otrkal, Kristýně platil drahé jazykové pobyty, kde její jedinou starostí bylo se pár hodin denně učit a pak si užívat pláž a mejdany.

A tak je to dodnes. Kája má rodinu, dvě děti a staví dům, od svého otce ale nevidí téměř ani korunu. Všechny peníze cpe totiž Karel do Kristýny, a to na úkor celé rodiny. Kristýna už je také vdaná a má miminko, takže Karel neváhal a koupil mladé rodince byt v Praze. Prozatím, protože napřesrok chtějí za Prahou stavět, samozřejmě za Karlovy velké finanční podpory.

Karel jim zaplatil také měsíční svatební cestu po Americe, a kdykoliv se u nás Kristýna objeví, vždy jí dává něco na přilepšenou. Samozřejmě nás navštěvuje většinou proto, že něco potřebuje. Karel je ale zaslepený a vůbec tohle nevidí.

Snažila jsem se s ním o tom mluvit už milionkrát, Kája s ním už téměř nemluví, protože ho samozřejmě tahle nespravedlnost štve. Ale je to všechno marné, jakmile na Karla udělá Kristýna oči, jde všechno stranou. My dva už jsme spolu nebyli na dovolené několik let, protože všechny peníze navíc investuje do naší dcery.

Když mu to vyčítám, říká, že lidé mají pro své děti udělat všechno na světě. I kdyby měl pravdu, nějak pořád zapomíná, že má děti dvě… A já už nevím, jak mu to mám vysvětlit. Přemýšlím, že začnu vyhrožovat rozvodem, ale nemyslím si, že by to k něčemu vedlo…