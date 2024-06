Manželé podle horoskopu: Se Střelci si užijete peníze, s Býkem plánování

Beran (21. 3. - 20. 4.)

Muži narození ve znamení Berana jsou milovníci detailů. Chtějí dokonalost ve všech oblastech života, tedy i v manželství. Znamená to, že když bude všechno tak, jak chtějí oni, budete se cítit v absolutním nebi – protože oni budou spokojení. Život s nimi bude klapat perfektně, aniž byste musela hnout prstem. Jsou to navíc muži pevní jako skála, což je úžasné plus pro manželský stav.