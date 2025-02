Josef žil klidný rodinný život se svojí milovanou manželkou Andreou. Jenže pak mu do života vstoupila další žena. I když si to neplánoval, Bětka jej uchvátila a on se do ní zamiloval. Velmi ji obdivuje pro její těžký životní osud, velkou odvahu a obětování se. Josef stojí před těžkým rozhodnutím, kterou ze dvou milovaných žen má odmítnout.

Může se ženatý muž zamilovat?

S Andreou jsem se oženil, když mi bylo dvacet. Potkali jsme se na jedné vesnické zábavě v létě a hned jsme si padli do oka. Sympatická blondýnka, vtipná a usměvavá se zájmem o rodinu a děti. Normální ženská pro normální rodinný život.

Asi tři roky jsme se snažili o dítě a pořád se nám nedařilo. Jednou Andrea dokonce i potratila. Lékaři říkali, že děti už mít nebudeme. Nakonec se to ale podařilo. Andrea porodila krásnou a zdravou holčičku a za další dva roky hned další princeznu.

Holky pěkně rostly a byly si báječnými sestrami. Žili jsme si standardní rodinný život, jezdili na výlety a dovolené, zahradničili, starali se o domek a byli jsme fajn rodina. Vždy jsme všichni drželi při sobě. Starší dcera vystudovala gymnázium a potom geodetickou školu. Mladší dcera se vydala jednodušší cestou a vyučila se kadeřnicí.

Náš vztah s Andreou nebyl ničím výjimečný. Jako každý pár jsme měli dny, kdy jsme se milovali, a pak dny, kdy jsme se hádali. Po pětadvaceti letech soužití už jde spíše o přátelský vztah než o milenecký. I přesto jsem Andreu miloval a bral ji jako svou manželku a ženu na celý život.

Známost z lázní

Celý život jsem se léčil s astmatem, které se mi s přibývajícím věkem bohužel zhoršovalo. Doktor mi tedy naordinoval čtrnáct dnů lázní, vždy jednou do roka. První lázně jsem navštívil v mých devětačtyřiceti letech. Dva týdny je pro mě dlouhá doba, a tak jsem neustále vyhledával společnost druhých lidí, aby mi čas rychleji utíkal.

Náhodou jsem narazil na jednu maminku, která byla v lázních se svým astmatickým synem. Bětka byla žena v mém věku a v lázních doprovázela svého třicetiletého syna, který byl těžce mentálně zaostalý a potřeboval neustálý dozor někoho blízkého. Hned při prvním setkání jsem z Bětky cítil, jak je se svým osudem smířená, ale zároveň je nesmírně unavená. Nabídnul jsem jim svou společnost.

Bětka mi byla velmi sympatická, stejně tak i její syn Petr. Než jsem z lázní odjel, stihla mi převyprávět celý svůj nelehký životní příběh. Na syna zůstala v jeho třech letech sama. Sama ho učila, pak jej doprovázela do zvláštní školy a vždy mu byla na blízku.

Všechno dělají spolu, všude musí být spolu a tak to bude tak dlouho, jak to Bětka bude zvládat. Pokud by Petrovi Bětka neobětovala celý svůj život, musel by žít ve specializovaném ústavu. V den mého odjezdu z lázní domů jsme si na sebe vyměnili kontakt a rozloučili se.

Celý rok jsme byli s Bětkou v kontaktu minimálně. Andree jsem Bětčin životní příběh povyprávěl a oba jsme z něj byli smutní. Byli jsme vděční, že jsou naše holky zdravé. V průběhu celého roku, kdy jsem Bětku se synem neviděl, jsem zažil pár momentů, kdy jsem si na ně vzpomněl. Nějaká maličkost či slovo mi je připomněly a já vždy pocítil velkou úzkost. Chtěl bych pomoct, ale nemohl jsem. Bětku jsem velmi obdivoval pro její velkou obětavost a dobré srdce. Další lázně jsme si alespoň naplánovali společně.

Druhé lázně se mi podařilo Bětku a Petra ještě lépe poznat. Trávili jsme spolu každou volnou chvíli. Chtěl jsem jí s Petrem pomoct a dopřát jí chvíle klidu. I sama Bětka byla velmi překvapená, jak si s Petrem rozumím. Dokonce mi Petr dovolil, abych jej jednou vzal sám na zmrzlinu. S Bětkou jsme se během těch čtrnácti dnů ještě více sblížili a pak byli v kontaktu i další rok. Docela často jsme si s Bětkou a Petrem volali a psali si SMS a emaily.

Třetí lázně už bylo jasné, že pojedeme opět spolu. Petr si mě pamatoval a těšil se na mě. Stejnou náklonnost jsem cítil i z Bětky. Ty dva týdny jsem měl pocit, že jsme rodina. Mezi mnou a Bětkou to začalo jiskřit a jednou večer jsme se rozloučili polibkem. Najednou jsem cítil, že jsem se zamiloval a že je Bětka žena, které chci dát své srdce, tělo a život. Bětka mě okouzlila svou čistou duší, obětavostí a postojem ke svému, ale i Petrovu životu.

Co cítí ženatý muž k milence?

Celou noc jsem přemýšlel, co mám dělat. Nebylo to jenom poblouznění. Cítil jsem, že Bětku miluji a že jí musím s nelehkým životním osudem pomoct. Zároveň jsem byl ale také ženatý muž, který se zamiloval do jiné ženy. Vlastně ne tak úplně. Miloval jsem jak Andreu, tak Bětku. Stál jsem na rozcestí. Zmatený muž, který je zamilovaný do dvou žen.

Do konce lázní se náš vztah s Bětkou ještě prohloubil a v den odjezdu jsem věděl, že domů pojedu k Bětce a Petrovi. Vůbec jsem to nebral jako nevěru. Andrea je silná a sympatická žena, je zaopatřená a sama jistě nezůstane. Naše dcery už stojí na vlastních nohách a náš rozvod určitě pochopí.

Bětka je nyní žena, která mě potřebuje, nevnímám ji jen jako milenku. Potřebuje muže, který jí téměř třicet let chybí. Potřebuje muže, který ji miluje a pomůže jí se synem a bude s ní až do konce života. Nic jsem z toho neplánoval. Teď už ale vím, jaké to je, když se ženatý muž zamiluje.